Низкая самооценка и желание угодить всем: комплексы знаков зодиака

У каждого человека есть свои недостатки, которые зачастую становятся причиной для наших комплексов.

Астрологи уверены, что можно раскрыть уязвимые стороны людей, зная лишь их знак зодиака.

Представители данного созвездия всегда хотят быть лидерами во всем. И когда они хотя бы ненамного отстают от остальных, Овнами это воспринимается как поражение. Этому знаку зодиаку стоит перестать сравнивать себя с окружающими, ориентируясь лишь на то, каким он был раньше. И, в целом, необходимо проще относиться к жизни и вопросам лидерства.

Для Тельцов важна стабильность, поэтому им так трудно решиться на какие-либо перемены в жизни. А все дело в том, что представители этого знака сомневаются в том, что они смогут адаптироваться к новому. Однако Тельцам необходимо понять, что их подобные страхи беспочвенны, и они способны освоиться на любом месте или свыкнуться с новыми правилами игры.

Близнецам важно быть авторитетом как для близких, так и для других людей. И если в их мнении или поступках кто-то сомневается, то это задевает их за живое. Представители этого знака хотят видеть рядом с собой людей, которые будут ими восхищаться, иначе все их комплексы вылезут наружу.

А вот Раков, наверное, можно было бы назвать самыми закомплексованными людьми. Многие из них обладают комплексом неполноценности. Представители этого знака зодиака комплексуют из-за своей внешности, финансового положения, также они порой уверены в своей ненужности. Но главная проблема Раков заключается в том, что они зависят от мнения окружающих.

На первый взгляд может показаться, что Львы идеальны во всем и у них нет комплексов. Однако это далеко не так. Многие представители этого знака зодиака рано или поздно осознают свою неидеальность и далеко не все могут с этим смириться.

Всем известно, что Девы страдают от перфекционизма. Пытаясь сделать все «как положено», представители этого знака зодиака раз за разом только усложняют себе достижение цели. Кроме этого, Девы обладают комплексом мученика, открыто критикуя себя за различные недостатки.

Мало кто знает, но для Весов важны их статус и репутация. Но их главная проблема заключается в том, что они прислушиваются к мнению тех людей, которых вообще не стоит слушать. А все потому, что они часто ошибаются в людях и окружаются себя теми, кто их не ценит и не поддерживает.

Представители этого знака зодиака старательно пытаются скрыть свои страхи и комплексы, поэтому вам вряд ли удастся вывести их на душевный разговор. Однако при всем этом Скорпионы достаточно уязвимы. А защищаясь от нападок, они начинают критиковать всех вокруг.

Стрельцы не из тех, кто умеет проигрывать. Они считают место победителя по праву своим. И если в жизни представителей этого знака зодиака случаются трудности, то они никогда об этом не скажут, ведь Стрельцы на самом деле очень боятся ошибиться в глазах окружающих.

И в случае с Козерогами может показаться, что у этого знака нет никаких комплексов. Однако рожденные под этим созвездием страдают от собственной гордыни и чрезмерного самолюбия. Они также сильно сконцентрированы на своей внешности, а из этого вытекают частые диеты, увлечение спортом.

Для представителей Водолеев страшна любая ответственность, поскольку они не уверены в своих способностях. Когда рожденные под этим знаком берутся за что-то, то тут же начинают паниковать. Если не изменить свой подход, то поражения будут поджидать на каждом шагу.

А вот Рыбы обладают комплексом самозванца. Они довольно часто считают себя недостойными всего хорошего, чем обладают. Кроме этого, самооценка представителей этого созвездия настолько низкая, что многие этим пользуются и разрушают ее.