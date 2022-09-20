Начальники-тираны по знаку зодиака

Существуют работодатели, которые подбирают себе подчиненных по совместимости по знакам зодиака.

Это действительно может сыграть на руку начальнику, так как ему эффективнее работать с определенными людьми, схожими по характеру. Кроме того, по знаку зодиака можно определить и то, как человек будет относиться к работе, а также его отношение к подчиненным.

У представителей этого знака зодиака очень много энергии, которую они не знают, куда деть. Часто они вкладываются по полной в работу и требуют от своих подчиненных того же. Однако они забывают о том, что сотрудники в подчинении гораздо менее заинтересованы в результате. Кроме того, у них есть свои планы и личная жизнь, в свободное от работы время. У Овнов, решивших связать свою жизнь с карьерой, выходных не бывает, они настоящие трудоголики.

Начальник-Овен всегда будет требовать от своих сотрудников прыгать выше головы. Пока они не найдут общий язык и мотивацию, делать они этого не будут. Поэтому пока представитель этого знака зодиака не найдет подход к подчиненным, он так и будет тираном в их глазах.

Сначала вам может показаться, что начальник-Весы – душка и самый лучший босс, которого вы когда-либо видели. Однако не стоит обманываться, пока он расположил вас к себе. Если вы скажете в его присутствии что-то лишнее, это моментально обернется против вас. Начальник-Весы всегда «за» строгую дисциплину, поэтому, если в вашем коллективе кто-то не соблюдает правил, можете ждать начала настоящей тирании.

Такой начальник никогда не отпустит вас пораньше с работы даже если у вас случилось что-то срочное. Вы будете сидеть до последнего, пока не выполните все необходимые задачи. И здесь у вас есть два выхода – смириться и показать, что вы усердно работаете или увольняться, потому что с таким начальником может быть действительно не по пути.

Сам по себе Скорпион – не самый приятный знак зодиака, но его представители слишком увлекаются справедливостью. Они с точностью будут рассчитывать все так, чтобы нагрузка ложилась на всех поровну, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что в коллективе есть любимчики начальства. Кроме того, с начальником-Скорпионом будет довольно тяжело из-за того, что он подсознательно провоцирует людей на конфликты и выводит из себя. И работа с начальником этого знака зодиака действительно становится проверкой на прочность для некоторых людей.

Однако если вы будете вовремя выполнять всю работу и не станете скидывать с себя обязательства, вам удастся подружиться с начальством. Однако слишком сближаться с боссом не стоит.