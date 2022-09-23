Самые гулящие мужчины по знаку зодиака

По знаку зодиака мужчины можно определить то, каким он будет в отношениях.

Некоторым чужды мечты о семейном счастье в кругу близких людей. Они предпочитают постоянно менять партнеров и не думать о том, как скоро можно остепениться и завести семью.

У Тельцов всегда проходит бурная молодость. В юности они часто меняют партнеров, и только с возрастом начинают понимать, как для них важна семья, уют и комфорт. Они долго ищут женщину, которая способна дать им все, что они хотят, поэтому могут лгать и обманывать ради встреч с другой. Представители этого знака зодиака умело ведут двойную игру из-за того, что не могут долго определиться и понять, что им действительно нужно. Однако, когда встречают нужную женщину, не отходят от нее.

У мужчин-Овнов очень тяжелый характер, но женщин они покоряют своим бесконечным обаянием. Они знают это и пользуются своим положением, поэтому часто меняют партнерш. Если вы только познакомились с мужчиной-Овном, есть риск попасть в его сети, но не стоит этому поддаваться первое время. Прощупайте почву и посмотрите, как он ведет себя с другими женщинами. Если вы заметите флирт, то лучше держаться от него подальше, так как есть риск стать одной из его многочисленных партнерш.

Мужчины, рожденные под знаком Рыбы, практически никогда не ходят налево, но довольно часто могут заводить небольшие интрижки. Лишь в единичных случаях они приводят к чему-то серьезному, и тогда человек сам во всем признается. Однако если мужчина-Рыбы придается небольшому флирту, он будет это тщательно скрывать до последнего, и, вероятнее всего, вы об этом никогда не узнаете.