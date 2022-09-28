Защита от невроза: какой цвет успокоит каждый знак зодиака

Когда мы смотрим на голубое небо или синюю морскую гладь, когда переводим взгляд от экрана ноутбука на яркую зелень за окном, внутри рождается умиротворение.

О том, какой цвет успокоит представителей разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Вечного мятежника Овна успокоит синий цвет. Хорошо, если это будет глубокий ультрамарин – цвет морской воды во второй половине дня. А вообще любой цвет спокойнее красного (а именно красный – родной цвет Овна) способен умиротворить Овна.

Телец в принципе не отличается взрывным характером, поэтому его успокаивают любые натуральные цвета. То есть достаточно просто посмотреть на природу – и Телец готов.

Близнецы вечно спешат и хотят разнообразия, им необходимо заземление. С этой задачей отлично справляются все коричнево-охристые цвета, такие, как цвет земли или коры деревьев, например.

Эмоции Рака – самые переменчивые, так что вопрос успокоения перед Раками стоит остро. Подойдут любые оттенки голубого: от прозрачного цвета неба до плотного цвета натуральных голубых камней (бирюзы, например).

Родной цвет Льва – огненный, так что этому товарищу спокойствие требуется в первую очередь. Достичь гармонии помогут белый и слегка голубоватые цвета. Например, цвет льда или снега.

Девы часто слишком напряжены, потому что они самые большие и честные труженики зодиака. Расслабиться помогут нежно-оранжевые и терракотовые цвета: они не только умиротворят, но и внесут нотку свежей энергии в состояние Девы.

Весы успокаиваются розовым цветом, причем оттенки могут быть самые разные, но не кислотные. Может быть, поэтому они так любят получать розы в подарок?

Чувства Скорпиона накалены до предела, и ослабить этот вулкан может, пожалуй, только серый цвет. Максимально безликий, бесчувственный и такой ровный – в эмоциональном смысле.

Стрельцы постоянно стремятся расширить свои владения – как ментальные, так и физические, и немного затормозить их стремления может, наверное, только черный цвет. Строгий, не терпящий излишеств, он приводит Стрельцов в чувство.

Успокоить Козерога несложно: он и сам всегда стремится не выходить из себя. Однако лучшим умиротворяющим цветом для него является оливковый и цвет хаки.

Водолей часто нуждается в успокоении, так как его полеты в мыслях и наяву привносят много хаоса в жизнь. Помогут легкие цвета типа лимонного, цвета морской волны и молочного – такие нежные и мягкие, они способны укутать собой!

Спокойствие Рыб очень зыбко, поэтому они нуждаются в помощи по части регуляции их состояния. Выручить может фиолетовый цвет: атмосфера космоса удивительно быстро возвращает Рыб к самим себе.