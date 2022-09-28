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Защита от невроза: какой цвет успокоит каждый знак зодиака

28 сентября 2022ЗодиакМарианна Басс

Когда мы смотрим на голубое небо или синюю морскую гладь, когда переводим взгляд от экрана ноутбука на яркую зелень за окном, внутри рождается умиротворение.

Защита от невроза: какой цвет успокоит каждый знак зодиака
Фото: gladeva.ru

О том, какой цвет успокоит представителей разных знаков зодиака, читайте в этой статье.

Овен

Вечного мятежника Овна успокоит синий цвет. Хорошо, если это будет глубокий ультрамарин – цвет морской воды во второй половине дня. А вообще любой цвет спокойнее красного (а именно красный – родной цвет Овна) способен умиротворить Овна.

Телец

Телец в принципе не отличается взрывным характером, поэтому его успокаивают любые натуральные цвета. То есть достаточно просто посмотреть на природу – и Телец готов.

Близнецы

Близнецы вечно спешат и хотят разнообразия, им необходимо заземление. С этой задачей отлично справляются все коричнево-охристые цвета, такие, как цвет земли или коры деревьев, например.

Рак

Эмоции Рака – самые переменчивые, так что вопрос успокоения перед Раками стоит остро. Подойдут любые оттенки голубого: от прозрачного цвета неба до плотного цвета натуральных голубых камней (бирюзы, например).

Лев

Родной цвет Льва – огненный, так что этому товарищу спокойствие требуется в первую очередь. Достичь гармонии помогут белый и слегка голубоватые цвета. Например, цвет льда или снега.

Дева

Девы часто слишком напряжены, потому что они самые большие и честные труженики зодиака. Расслабиться помогут нежно-оранжевые и терракотовые цвета: они не только умиротворят, но и внесут нотку свежей энергии в состояние Девы.

Весы

Весы успокаиваются розовым цветом, причем оттенки могут быть самые разные, но не кислотные. Может быть, поэтому они так любят получать розы в подарок?

Скорпион

Чувства Скорпиона накалены до предела, и ослабить этот вулкан может, пожалуй, только серый цвет. Максимально безликий, бесчувственный и такой ровный – в эмоциональном смысле.

Стрелец

Стрельцы постоянно стремятся расширить свои владения – как ментальные, так и физические, и немного затормозить их стремления может, наверное, только черный цвет. Строгий, не терпящий излишеств, он приводит Стрельцов в чувство.

Козерог

Успокоить Козерога несложно: он и сам всегда стремится не выходить из себя. Однако лучшим умиротворяющим цветом для него является оливковый и цвет хаки.

Водолей

Водолей часто нуждается в успокоении, так как его полеты в мыслях и наяву привносят много хаоса в жизнь. Помогут легкие цвета типа лимонного, цвета морской волны и молочного – такие нежные и мягкие, они способны укутать собой!

Рыбы

Спокойствие Рыб очень зыбко, поэтому они нуждаются в помощи по части регуляции их состояния. Выручить может фиолетовый цвет: атмосфера космоса удивительно быстро возвращает Рыб к самим себе.

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