Что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов в октябре

В середине осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Звезды предсказывают, что месяц будет размеренный и спокойный. Однако спокойствие — не то, к чему привыкли Овны. Поэтому своим упорством сами себе будут создавать проблемы. Ваше желание, чтобы все вокруг было только так, как хотите вы, приведет к конфликтам с окружающими. Пора уже понять: не все должны всегда соглашаться с вами и разделять ваше мнение. Постарайтесь научиться слушать и слышать других, уважать их мнения и интересы. Если не проявить лояльность, то вы испортите отношениями со всеми: близкими, членами семьи, соседями и коллегами. И обиженные на вас люди вряд ли захотят помогать вам, когда это будет необходимо. Лучше сконцентрируйтесь на чем-то более продуктивном и интересном, а выпустить пар можно и в спортзале — так будет куда эффективнее.

В октябре стабильная жизнь Тельцов может дать трещину: их ждет несколько весомых потрясений, которые могут немного выбить из колеи. Может измениться их распорядок дня, должность, место работы или и вовсе место жительства. Поэтому пока лучше не заниматься планированием и точными расчетами — это будет лишняя трата времени. Лучше заняться обустройством дома или рабочего места, делать что-то монотонное и забирающее силы, чтобы не оставалось энергии на переживания об изменениях. Кстати, с этим отлично справятся и физические нагрузки. Даже если вам сейчас тяжело, не стоит закрываться, наоборот, постарайтесь как можно больше общаться, даже если этого совсем и не хочется. Иначе грустные мысли прочно засядут в вашей голове.

Второй месяц осени пробудит в Близнецах творческую жилку. Именно сейчас им получится реализовать все свои таланты и природные способности, заявить о себе всему миру. Представителям знака все будет даваться с легкостью и позитивными эмоциями, что принесет им еще больше энергии и желания что-то делать. Что бы не происходило вокруг, вы будете сами принимать серьезные решения, и окружающие будут к вам прислушиваться. А главное — все, что вы выбрали, окажется наиболее результативным в итоге. Но все же будьте аккуратны: излишняя самоуверенность может вас подвести. Не пренебрегайте советами друзей и более опытных коллег.