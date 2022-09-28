Что ждет Раков, Львов и Дев в октябре

В середине осени жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Для Раков октябрь окажется богат на романтические приключения, готовьтесь к признаниям и нежным чувствам. Главной сферой для вас станет личная жизнь, именно на нее вы будете тратить большую часть времени и внимания. Одиноких Раков ждет любовный роман, который подарит много наслаждения. А семейные представители знака вернут долгожданную романтику в свой союз. Наслаждайтесь, даже если отношения будут занимать у вас много времени. В будущем они помогут вам справиться с различными трудностями и набраться энергии для решения проблем. Готовьтесь к разным сюрпризам, не все из них будут приятными. Кстати, с друзьями отношения могут испортиться именно из-за неожиданных фактов, которые выйдут наружу. Многим Ракам будет полезно уделить больше внимания учебе и самообразованию.

Октябрь подготовил немало сюрпризов для Львов. Можете расслабиться: все они будут приятными. Наконец-то вам могут предложить то, чего вы долго ждали. Однако воспользоваться шансом удастся не всем: удача будет на стороне тех Львов, кто сможет проявить все свое обаяние и показать себя в деле. А это окажется не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому постарайтесь быть во всеоружии, когда представится подходящая возможность. Значимую роль в это время будет играть личная жизнь. В ней будут происходить странные и неожиданные изменения — от новых знакомств до расставания. Отнеситесь к этому спокойно и отпустите ситуацию: сейчас так надо.

Второй месяц осени пройдет весьма спокойно, каких-то ярких сюрпризов или неожиданностей ждать вряд ли стоит. Поэтому многие Девы в это время сосредоточат свое внимание на взаимоотношениях с окружающими: с семьей, близкими и друзьями. Общение с ними пойдет вам на пользу, их помощь и поддержка помогут вам в непростых ситуациях. Прислушайтесь к советам людей, которым вы дороги. Так вы сможете принять взвешенное и верное решение, к которому прийти самостоятельно будет трудно. Также ситуация на небосклоне сделает Дев вспыльчивыми и раздражительными. Чтобы не испортить отношения и не создать лишних проблем, лучше выплескивать агрессию в спорте или другой физической активности. Бонус: неплохо подтянете тело и будете чувствовать себя полными сил.