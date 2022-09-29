Как соблазнить каждый знак зодиака

Отношения – едва ли не самая главная тема в жизни каждого человека.

Отношения – едва ли не самая главная тема в жизни каждого человека. Мы все влюбляемся и мечтаем встретить ответные чувства у объекта наших симпатий. О том, как соблазнить любого, зная его знак зодиака, читайте в этой статье.

Чтобы соблазнить Овна, необходимо проявлять инициативу. Овны люди простые, они считают так: если я тебе нравлюсь, покажи это! Приглашения, звонки, неприкрытый флирт – то, что нужно.

Тельцы очень дорожат своим эмоциональным равновесием, поэтому соблазнять их надо медленно и очень аккуратно. Всем известна любовь Тельцов к еде и прочим телесным удовольствиям, так что подкупайте их сладкими подарками или походами в ресторан.

Близнецы любят все новое. Так что они точно обратят на вас внимание, если вы новый человек в их окружении. Понравиться Близнецам непросто и в то же время легко: надо активно интересоваться всем подряд и много болтать. Или слушать Близнеца, который много болтает.

Соблазнить Рака можно, пообещав ему долгую стабильную семейную жизнь пока смерть не разлучит вас. Вопрос только, уверены ли вы, что сами этого хотите?

Похвала, похвала и еще раз похвала! Львы страшно нарциссичны, поэтому соблазнить их можно комплиментами и лестью в промышленных объемах.

Соблазнение Девы – задача со звездочкой. Дева внутри очень хочет быть соблазненной, но страшно боится. Обмана, предательства, например. Поэтому вам придется на протяжении долгого времени доказывать свою верность и добрые намерения, глядишь Дева и соблазнится.

Соблазнить представителя знака Весы можно всякими красивыми вещами. Весы падки на разного рода эстетства, поэтому будьте мягкими и галантными, пригласите на свидание, посвятите стих, достаньте, в конце концов, Луну с неба

Соблазнять Скорпиона – так себе идея, потому что Скорпионы соблазнят вас сами. Поэтому самый выгодный вариант – сделать первый шаг и ждать, что же будет. Если повезет, вы увидите самое яркое кино, которое нигде больше не увидите.

Соблазнить Стрельца можно, сманипулировав его любопытством, и только. Стрельцы падки на все яркое и необычное – станьте таким! Никакого давления, никакой навязчивости – просто будьте в зоне внимания и досягаемости Стрельца.

Козерога вы не соблазните, это невозможно. Впрочем, можете предложить ему перспективное дело, глядишь, потихоньку сердце и растопится, но ни на что особо не рассчитывайте, это те еще сухари.

Соблазнение Водолея – мероприятие без гарантированного удачного исхода. Дело в том, что в жизни Водолеев все самое важное происходит внезапно и без подготовки, так что если хотите стать тем самым важным в жизни Водолея – будьте спонтанными.

Соблазнить Рыб у вас получится, только если вы сами начнете мыслить, как Рыбы. То есть ничего не планировать, не просчитывать, поддаваться предчувствиям и жить эмоциями. Возможно, желанные Рыбы к вам притянутся, но это неточно.