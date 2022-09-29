Связь с природой и чтение мыслей: магический дар каждого знака

Кто не мечтал, хотя бы в детстве, обладать магическими способностями?

Оказывается, необычные силы заключены в каждом из нас, просто нужно их распознать и начать развивать. О том, какими магическими способностями обладает каждый знак зодиака, читайте в этой статье.

Магический дар Овнов – претворять любые свои желания в жизнь. Правда, учатся использовать этот свой дар Овны на протяжении всей жизни, и чем лучше освоен навык, тем успешнее Овен.

Дар Тельца – умение понимать природу. Поэтому Тельцы – прекрасные садоводы, цветы в их саду – самые красивые. А еще Тельцы могут выращивать самые вкусные и полезные фрукты и овощи в своем огороде.

Магический дар Близнецов заключается в их сногсшибательной интуиции. Однако требуется немало времени, чтобы научиться этим даром пользоваться. В идеале Близнецы не должны задумываться и анализировать что-то, достаточно просто прислушаться к себе.

Сверхспособность Раков в умении понимать людей, даже когда те молчат. Ракам доступны самые укромные уголки души, им невозможно соврать о своих чувствах.

Дар Львов – превращать все, чего они коснутся, в золото. В переносном смысле, конечно. У Львов есть чуйка на все успешное и роскошное, и они могут своим вниманием и заботой обеспечить успех тем, кого опекают.

Магический дар Девы в том, чтобы наводить порядок, чего бы дело ни касалось. Девы каким-то сверхъестественным способом прибираются в доме, бумагах, голове и чужой жизни.

Магическим даром Весов можно назвать умение легко создать теплую, красивую атмосферу, даже если совсем недавно воздух пылал противоречиями. Это магический дар дипломатии и эстетики, по-другому и не скажешь.

Магический дар Скорпиона заключается в тонком управлении чужими чувствами. Скорпион имеет связь с эмоциональным центром своего собеседника и умеет достигать своей цели, управляя чужими эмоциями и поступками.

Стрельцы обладают способностью управлять пространством, подстраивая его под себя. Стрельцу везде рады, он везде найдет свой дом. Именно благодаря этому дару Стрельцы могут легко путешествовать по всему миру: у них везде будет свое место.

Магический дар Козерога – умение видеть суть вещей. По этой причине Козерога практически невозможно обмануть: он буквально чувствует нестыковки в чужой речи и поступках.

Магический дар Водолея заключается в его способности получать информацию словно из самого космоса и быть на шаг впереди всего человечества. Благодаря способности видеть будущее и глобальную картину Водолеи почти не беспокоятся по пустякам.

Магический дар Рыб заключается в умении расположить к себе любого человека, и мужчину, и женщину, и ребенка, и старика. Этот дар каждая Рыба использует так, как диктует ей мораль. Одни Рыбы становятся прекрасными воспитателями и помощниками, другие – виртуозными обманщиками.