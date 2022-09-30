Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Овнов, Тельцов и Близнецов

В середине осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

В этом месяце вам особенно сильно будет хотеться романтики и любви. И тяга к ярким чувствам может привести вас к безбашенным и не всегда продуманным поступкам. Помните: инициатива наказуема. Поэтому лучше продумать все свои действия, иначе можете лишь испортить отношения или произвести неприятное впечатление на того, кому хотите понравиться. Овнам, у кого уже есть партнер, тоже придется непросто: может всплыть давний конфликт или кто-то будет строить козни, нарочно провоцируя ваши ссоры со второй половинкой. Но если вы научитесь слушать своего партнера, то все легко удастся исправить.

Октябрь окажется полным романтики месяцем. В то же время Тельцов будет ждать немало трудностей в личной жизни и серьезных перемен: кто-то решит сыграть свадьбу, а кто-то, напротив, разойтись со своей второй половинкой. Зато такие перемены откроют перед вами новые возможности и перспективы в личной жизни. Получится разобраться в любовных интригах и выяснить то, что от вас скрывают. Свободным Тельцам стоит быть аккуратнее: романтические знакомства и свидания вслепую могут привести к не самым приятным последствиям. Например, вы можете влюбиться в того, кого совсем не знаете, или попасться на уловки мошенников.

В октябре Близнецы окажутся в центре внимания. Вас будут переполнять чувства, которые опьянят и заставят совершать безумные поступки ради любви. Впрочем, так вы сможете проявить потенциал, который поможет и в других сферах. Но все же не стоит совсем забывать про доводы рассудка. У семейных пар могут начаться конфликты. В вашей жизни произойдут перемены, к которым вы оба окажетесь не готовы. С другой стороны, вы решите сохранить отношения и доказать близкому человеку, как любите его и хотите удержать. У вас все получится.