Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Раков, Львов и Дев

В середине осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

Для Раков октябрь обещает стать самым романтичным месяцем года. Но это случится только если вы сможете прислушаться к собственным чувствам и желаниям. Этот месяц может подарить вам вторую половинку, которую вы искали всю жизнь, но также может создать все условия для роковой ошибки. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, что ваше, а что – нет. У тех, Раков, у кого уже есть партнер, могут испортиться отношения. Причиной станут ревность и неуверенность в партнере, из-за которых вы даже задумаетесь, стоит ли продолжать роман. И хотя вероятность расставания будет низкой, это может значительно отдалить вас друг от друга.

В этом месяце вы все время будете находиться в центре внимания противоположного пола. Может если раньше у вас не получалось завоевать симпатию определенного человека, то скоро он сам начнет оказывать вам знаки внимания. Причем случится это совершенно неожиданно. Также в первых числах месяца Львы могут завести тайный роман. Легкий флирт внезапно перерастет в яркие и страстные отношения, которые подарят вам много эмоций. Для тех, кто встречается, октябрь может стать временем решительных действий. Вы захотите съехаться с партнером или сыграть свадьбу. Но все решения стоит принимать на трезвую голову. Не спешите и наслаждайтесь моментом.

И хотя Дев вряд ли можно назвать спокойным знаком, в октябре в их личной жизни все будет относительно тихо и стабильно, без серьезных конфликтов или бурных выяснений отношений. Наоборот, многие пары сейчас будут работать над стабильностью собственного быта и более комфортным обустройством. Тем не менее, Девам все равно стоит следить за своим поведением. Ревность вряд ли пойдет на пользу вашим отношениям. Кроме того, во второй половине месяца Девам понадобится больше внимания и поддержки от любимого человека. Попробуйте сами инициировать свидания. Что касается одиноких Дев, то этот период не способствует благоприятному началу романтических чувств. Пока просто заводите новые знакомства и лучше узнавайте друг друга.