Знаки зодиака, которые встретят свою любовь в октябре 2022

Осень вступает в свои права, а вместе с ней приходят и прохладные темные дождливые вечера.

Хочется проводить их рядом с любимым человеком? Давайте посмотрим, кому из знаков зодиака повезет, и они встретят свою половинку в октябре 2022.

В этом октябре с вами может случиться совершенно непредсказуемая и незапланированная влюбленность. Вам достаточно лишь довериться своим чувствам и смело откликаться на любые предложения и приглашения, не давать возможность разуму посадить вас дома за скучными делами. Чувства возникнут неожиданно, это будет либо человек из старых знакомых, на которого вдруг Близнец посмотрит новыми глазами, либо же новый знакомый, который с первого раза благоприятного впечатление не произведет, покажется скучным и неинтересным. Поэтому важно давать «вторые шансы» и внимательно приглядываться к своему окружению – тогда осень пройдет значительно теплее!

Влюбиться в октябре 2022 для вас не составит труда. Но есть некоторая сложность – этим отношениям длиться долго не суждено. А также высока вероятность, что объект влюбленности окажется несвободен. Октябрь может принести яркие впечатления, горячие свидания и массу сильных переживаний, но вот превратятся ли эти отношения во что-то серьезное – большой вопрос. Ну а тем Львам, кто как раз соскучился по страстным объятиям и горячим смскам ни о чем печалиться не придется – всего этого будет в избытке.

Октябрь 2022 может принести вам встречу, которая превратится в отношения до конца ваших дней. При одном условии – вы сами настроены на серьезный расклад. В противном же случае, вы можете попасть в неприятную ситуацию – в вас влюбятся, будут преследовать и ждать взаимности, а вы к этому совершенно не будете готовы. Поэтому настроенным на легкие отношения Скорпионам лучше в этом октябре обещаний не раздавать – сложнее будет потом объясняться и извиняться. Особенно аккуратным стоит быть со старыми «друзьями» – они могут придумать себе воздушных замков и решить, что это хорошее время, чтобы перевести отношения на более близкий уровень, только «забудут» об этом предупредить самого Скорпиона. Конечно, их план не сработает, но неприятные открытия здесь неизбежны.