Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов

В середине осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

Весы

В октябре у Весов в личной жизни все будет непросто. Те, у кого уже есть партнер, всерьез задумаются, хотят ли они продолжать эти отношения или лучшим решением будет их прекратить. Если первое, то вам придется над многим поработать, прекратить критиковать друг друга и научиться слышать. Если второе, то не стоит затягивать, сделайте это как можно скорее, так будет менее болезненно. Свободным Весам стоит сначала определиться, чего они хотят — легкой интрижки или серьезных отношений. И сказать о том потенциальному партнеру. Его взгляды и желания могут сильно отличаться от ваших.

Скорпион

Этот октябрь будет полон страсти и ярких эмоций. Еще бы! В этот период личная жизнь Скорпионов будет развиваться весьма бурно. Ваше обаяние достигнет максимальных значений, поклонников и поклонниц значительно прибавится. Однако круг общения все же важно тщательно отбирать, иначе попадете в неловкую ситуацию. Те представители знака, кто уже давно ищут вторую половинку, смогут наконец-то встретить достойного человека, роман с которым, к слову, развиваться будет весьма быстро. А тем, кто уже в отношениях, стоит подготовиться к приятным сюрпризам от своего партнера. Только не забудьте его похвалить за старания. Если же вы давно задумывали разорвать отношения, то осуществите это именно в октябре. И это принесет вам облегчение.

Стрелец

На личном фронте у Стрельцов все не так гладко, и в октябре они будут продолжать пытаться это исправить. Однако решить все проблемы за такой короткий период не удастся. Апатия, упадок сил, нехватка витаминов, стресс все это будет наваливаться на вас и только усугублять ситуацию. Всеобщая нервозность сделает природное обаяние Стрельцов неэффективным. Поэтому одиноким представителям знака лучше сконцентрироваться на себе, чем на обольщении новых знакомых. Вторым половинкам Стрельцов придется увидеть не самую приятную сторону этого знака. И не все смогут понять и поддержать. Но и Стрельцам тоже стоит следить за своим состоянием и не вымещать гнев и агрессию на близких.