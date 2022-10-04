Какие сюрпризы в любви в октябре ждут Козерогов, Водолеев и Рыб

В середине осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

Козерог

Одинокие Козероги уже давно задумываются о поиске второй половинки или активно ищут ее. Но безуспешно. Из-за чего в какой-то момент у них даже опустятся руки, пропадет вера в любовь. Но астрологи утверждают, что получает лучшее лишь тот, кто умеет ждать. Возможно, именно сейчас вы встретите свою судьбу, правда осознаете это уже позже. Будьте внимательны и не упускайте шанс. Те Козероги, кто уже состоит в отношениях, начнут планировать будущее. Козероги — не любители больших компаний, им больше нравится проводить время наедине с партнером. Но в этом месяце это не получится сделать, придется подстраиваться под определенные события.

Водолей

Месяц начнется весьма напряженно. Водолеи, у которых есть партнер, с трудом будут находить с ним общий язык, понимать друг друга. Но не нужно пытаться в этот момент обвинять половинку, хотя вы и любите так делать. Самое время взять ответственность за свои слова и поступки. Ваше неумение и нежелание находить общий язык с окружающими людьми не приведет ни к чему хорошему. Ваша стандартная схема — разорвать отношения и после снова их вернуть — убивает чувства. Постарайтесь не только слышать, но и слушать своего любимого человека. И, конечно, научитесь прощать близких. Свободные Водолеи почувствуют себя одинокими и никому не нужными, но возможно просто не пришло то время.

Рыбы

Рыбы редко были обделены вниманием, и этот месяц не станет исключением. Возможно, сейчас у вас появится даже несколько поклонников, из-за чего сделать правильный выбор будет непросто. В прошлом вы уже совершили несколько серьезных ошибок, которые отразились на вашей личной жизни. Поэтому сейчас вам тяжело открыться и довериться другим людям, однако в этот период рядом с вами будет человек, который сможет во всем помочь и понять. Если, конечно, вы ему позволите это сделать. От мимолетных романов и легких интрижек стоит воздержаться. Они принесут больше проблем и разочарований, чем приятных эмоций. Возрастет вероятность служебных романов.