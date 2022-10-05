Какие финансовые сюрпризы ждут в октябре Овнов, Тельцов и Близнецов

Кому в середине осени повезет с деньгами?

В финансовой сфере октябрь окажется весьма удачным. Да, возможно, придется поработать немного больше обычного, зато за это вы получите прибавку к жалованию и премии. Только не ориентируетесь на действия коллег, сейчас важно решать все самостоятельно, прислушиваться к себе. Возможны непредвиденные траты. Но они никак не скажутся на вашем благосостоянии, хотя могут и немного вывести из себя. Также звезды говорят, что придется оказать помощь близким людям в финансовом вопросе. Уделите внимание действительно необходимым делам

В октябре многие Тельцы придут к долгожданному успеху. Некоторое время назад они уже заметили, что их финансовые дела стали налаживаться. А сейчас появиться еще больше удачных предложений, от которых не стоит отказываться — они будут весьма прибыльными. А еще помогут добиться признания в обществе и показаться всем, на что вы способны. При этом стоит быть осторожными, разговаривая о финансах с окружающими: некоторые попытаются заполучить от вас часть выгоды, ничего не давай взамен. Также вам бы не помешало начать контролировать свои расходы. В прошлом это приносило вам немало проблем, и ситуация не должна повториться.

Прислушайтесь к мнению друзей и близких, они могут дать дельные советы. При этом создавать бизнес с кем-то из приятелей не стоит: это принесет больше конфликтов, чем денег. Также звезды предупреждают, что вы можете потерять некоторое количество денег из-за своей наивности и добродушия. Поэтому не стоит помогать всем, иногда вами просто могут воспользоваться.