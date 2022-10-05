Какие финансовые сюрпризы ждут в октябре Раков, Львов и Дев

Кому в середине осени повезет с деньгами?

Материальная сфера в этом месяце у Раков будет развиваться хорошо. Особенно, если они смогут научиться замечать любые возможности для заработка. Иногда стоит быть хитрыми и всегда — упорными. Самый решительный шаг уже давно сделан, важно придерживаться плана, тогда и дела пойдут в гору. Много кто попытается одолжить деньги, но занимать их не стоит: есть большая вероятность, что они не вернутся обратно. Также кто-то из знакомых попытается подставить вас. И вряд ли вы сразу это заметите, из-за чего появляется большая вероятность крупных потерь.

Если раньше вам и казалось, что многие мечты и желания неосуществимы, то сейчас все изменится. Вы начнете учиться управлять своими финансами, станете больше проявлять себя на работе. Стоит только правильно планировать свое время, иначе можете потерять интересные проекты. Звезды советуют в этом месяце меньше доверять окружающим людям, чтобы не наделать серьезных ошибок. При этом не отказывайте в финансовой помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Многим Львам в большинстве случае придется сделать довольно серьезный выбор, к которому они могут быть не готовыми. Из-за чего месяц пройдет весьма напряженно.

В этом месяце дела будут идти стабильно, и Девам тоже не нужно форсировать события. Придерживайтесь привычного ритма жизни, иначе это отразится и на материальной сфере, причем вряд ли удачно. Звезды рекомендуют быть сейчас крайне осторожными с финансами, особенно при совершении больших покупок. Не стоит разбрасываться своими деньгами. В скором времени они вам понадобятся. Те Девы, у кого есть свой бизнес, должны сконцентрировать все свое внимание на нем. Сейчас возможны перебои с поступлением финансов. А во второй половине месяца, ситуация, скорее всего, наладится. В это время также можно брать кредиты и самим давать взаймы.