Какие финансовые сюрпризы ждут в октябре Весы, Скорпионов и Стрельцов

Кому в середине осени повезет с деньгами?

В целом финансовое положение Весов в октябре будет весьма спокойным: деньги будут стабильно поступать на их счет. Сверхприбыли ждать не стоит, но и серьезных трат тоже. Хорошее время для откладывания денег. В середине месяца представителям знака могут предложить весьма рискованный проект. Хорошенько подумайте, прежде чем на него соглашаться. Звезды предсказывают, что вас могут обмануть, и в итоге вы потеряете деньги. Да и вообще сейчас не самое удачное время для сотрудничества с непроверенными партнерами. Если вы ранее брали кредит, то сейчас с ним могут возникнуть какие-то проблемы, связанные с неправильным подсчетом или невнимательностью. Также и самим не стоит давать взаймы.

Переживать из-за нехватки средств в этом месяце вряд ли придется. Зарабатывание денег будет даваться легко, вырастет вероятность заполучить большой куш. Для этого рассмотрите новые источники заработка, наверняка у вас есть несколько идей, которые можно реализовать. Но не стоит занимать денег у коллег или знакомых, они потребуют вернуть их раньше времени, что повлечет новые трудности. Звезды предупреждают: играть в азартные игры сейчас категорически нельзя. Может сначала вам и удастся выиграть немного денег, но вскоре ситуация обернется против вас, и весь выигрыш придется потратить на решение проблем.

В финансовой сфере в этом месяце все будет стабильно: доходы и расходы будет легко просчитать. Впрочем, некоторым представителям знака все же удастся найти новые источники заработка неожиданно даже для себя. Но для этого стоит быть гибкими и упорными, не сдаваться и подстраиваться под обстоятельства. Внезапных крупных покупок или трат в октябре быть не должно, но это не значит, что можно спускать все наличные на мелочи. Лучше больше внимания уделите своему здоровью, это тоже потребует немало затрат. Тем, кто решит купить квартиру или машину, звезды советуют это делать в начале месяца, тогда удастся провернуть наиболее удачную сделку.