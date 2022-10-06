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Какие финансовые сюрпризы ждут в октябре Козерогов, Водолеев и Рыб

6 октября 2022ЗодиакМарианна Басс

Кому в середине осени повезет с деньгами?

Какие финансовые сюрпризы ждут в октябре Козерогов, Водолеев и Рыб
Фото: huffpost.com

Козерог

Если раньше Козероги просто тратили деньги и не задумывались о том, куда именно они уходят, то сейчас им придется изменить финансовые привычки. В первую очередь заранее планировать крупные приобретения. Многие представители знака задумаются о том, как увеличить приток денег, начнут искать новые способы заработка, переедут в большой город или сменят направление работы. Возможно, кто-то предоставит финансовую помощь, благодаря которой получится реализовать давние мечты. Тем не менее, сейчас важно повысить свой уровень финансовой грамотности. Возможно, стоит взять консультацию у специалиста — он поможет увидеть новые источники и горизонты.

Водолей

Октябрь — время неопределенности в материальной сфере. Ваши доходы будут нестабильными: вы будете то внезапно получать крупные суммы, то тратить значительно больше, чем собирались. А это негативно скажется на вашем состоянии. Поэтому стоит больше внимания уделить финансовому планированию и тщательнее следить за своими расходами. Постарайтесь довериться голосу разума и приобретать то, что считаете важным и необходимым. Покупки, сделанные в этом месяце, обещают оказаться полезными для вас при условии, если они действительно вам нужны.

Рыбы

В октябре Рыбы могут оказаться в непростой ситуации и потерять довольно много денег. Причина — во внезапных поломках бытовой техники, в решении неотложных проблем и начале реализации какой-то идеи, о которой грезили уже давно. В то же время это удачный момент для того, чтобы начать искать дополнительные источники заработка или новую работу. Возможно, придется потратить весомую часть средств на повышение квалификации, но это будет необходимо. Поверьте: все вложения окупятся. Действуйте, удача будет на стороне самых целеустремленных представителей этого знака.

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