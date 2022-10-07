Какой цвет зарядит энергией знаки зодиака

Наше настроение зависит от множества факторов. Звуки, запахи, цвета – все это формирует ощущения и настрой на жизнь.

О том, как повысить мотивацию с помощью цвета по знакам зодиака, читайте в этой статье.

Мотивация Овна прямо пропорциональна количеству красного или бордового цвета в пределах его видимости. Поэтому если Овен хочет взбодриться, ему достаточно просто накрасить губы красной помадой или накинуть на плечи бордовый пиджак.

Тельца мотивирует оранжевый цвет. Хотите прилива энергии – смотрите на пламя огня. А на него, как мы знаем, можно смотреть бесконечно, хуже не станет.

Близнецы оживают от насыщенного розового. Все просто: хотите бодрости – делайте макияж в розовых тонах или ищите рубашку цвета фуксии.

Бодрость Ракам придаст синий цвет. Как ни удивительно, именно Раков синий не успокаивает, а наоборот, заставляет поверить в себя и сделать шаг вперед. Рассматривайте морские пейзажи или наблюдайте ночное небо – должно помочь.

Мотивация Льва зачастую зависит только от него самого, однако огненные оттенки повышают Львиную силу духа. Оранжево-красно-желтые пятна способны вытащить вас из скуки.

Дев бодрит желтый цвет. Он настолько далек от привычной Девам серо-черной гаммы, что вызывает немедленный приток энергии.

Чтобы взбодрить Весов, нужна большая порция зеленого. Именно зеленый способен придать Весам сил, не раздражая их тонкие ментальные рецепторы.

Как ни странно, но мотивирует Скорпионов черный цвет. Именно черный дает Скорпионам чувство уверенности и почвы под ногами, которой они почти никогда не ощущают без помощи извне.

Мотивация Стрельца резко возрастает при медитации на голубой. Этот цвет рождает у Стрельца ощущение чистоты и мудрости, а также поднимает настроение, вселяет надежду.

Чтобы Козерогу замотивироваться, ему достаточно просто несколько минут посмотреть на фиолетовый цвет. Он достаточно глубокий и загадочный, как и сам Козерог, так что состояние прилива уверенности и сил обеспечено.

Водолея мотивирует цвет свежей зелени и салатовый: именно он рождает ощущение молодости и больших перспектив роста, которое вселяет надежду в душу Водолея.

Рыбы заряжаются позитивом от цвета морской волны. Почаще смотрите на море и рисуйте морские пейзажи – вам очень полезно!