Знак зодиака, который называют «адвокатом дьявола»

К представителю этого знака можно всегда обратиться для решения какой-либо проблемы.

Если в вашем окружении есть такие люди, то вам действительно повезло. Дело в том, что они очень эмпатичны, поэтому помогут выбраться из любой ситуации.

Этот знак зодиака — Весы. По натуре они дипломаты и никогда не выбирают одну сторону конфликта. Они внимательно выслушают, все проанализируют и дадут ценный совет. Даже если в ситуации замешаны близкие им люди, они не будут принимать их сторону. Многие видят в этом минус, но для некоторых людей трезвый взгляд на ситуацию помогает решить многие проблемы.

Кроме того, Весы очень очаровательны, и даже в этом они находят силу. Дело в том, что они — эмпаты и хорошо понимают чувства человека, даже если он о них не говорит. Они никогда не отказывают в помощи, и этим иногда делают хуже себе. Поэтому, если в вашем окружении есть такой человек, не стоит злоупотреблять его помощью.

Сами Весы редко попадают в ситуации, из которых нет выхода. Они продумывают все наперед, но если такое и происходит, они могут выпутаться из любых сложностей. У Весов также нет тотемного животного, но их часто символизируют как пчелу. Это — еще один повод называть представителей этого знака «адвокатом дьявола». Они редко поддаются чувствам и смотрят на все через призму своего ума и аналитических способностей.