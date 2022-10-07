Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьСолнечный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскопИмена
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Знак зодиака, который называют «адвокатом дьявола»

7 октября 2022ЗодиакМарианна Басс

К представителю этого знака можно всегда обратиться для решения какой-либо проблемы.

Знак зодиака, который называют «адвокатом дьявола»
Фото: freepik

Если в вашем окружении есть такие люди, то вам действительно повезло. Дело в том, что они очень эмпатичны, поэтому помогут выбраться из любой ситуации.

Этот знак зодиака — Весы. По натуре они дипломаты и никогда не выбирают одну сторону конфликта. Они внимательно выслушают, все проанализируют и дадут ценный совет. Даже если в ситуации замешаны близкие им люди, они не будут принимать их сторону. Многие видят в этом минус, но для некоторых людей трезвый взгляд на ситуацию помогает решить многие проблемы.

Кроме того, Весы очень очаровательны, и даже в этом они находят силу. Дело в том, что они — эмпаты и хорошо понимают чувства человека, даже если он о них не говорит. Они никогда не отказывают в помощи, и этим иногда делают хуже себе. Поэтому, если в вашем окружении есть такой человек, не стоит злоупотреблять его помощью.

Сами Весы редко попадают в ситуации, из которых нет выхода. Они продумывают все наперед, но если такое и происходит, они могут выпутаться из любых сложностей. У Весов также нет тотемного животного, но их часто символизируют как пчелу. Это — еще один повод называть представителей этого знака «адвокатом дьявола». Они редко поддаются чувствам и смотрят на все через призму своего ума и аналитических способностей.

Рамблер: последние новостиЗнак зодиака, который называют «адвокатом дьявола»Какой цвет зарядит энергией знаки зодиакаГороскоп на 8 октября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Какой цвет зарядит энергией знаки зодиака
Какой цвет зарядит энергией знаки зодиака
Зодиак
Четыре энергетических вампира по знаку зодиака
Четыре энергетических вампира по знаку зодиака
[object Object][object Object]