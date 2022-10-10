Топ-5 самых подлых знаков зодиака

Подлость – одно из самых негативных человеческих качеств.

Подлость – одно из самых негативных человеческих качеств. Мы все стараемся не выбирать себе в друзья и партнеры подлых людей, да и сами подлыми быть не хотим. О том, представители каких знаков зодиака больше других склонны быть подлыми, читайте в этой статье.

На пятом месте Дева

Нет, сразу вы не скажете, что Дева подлая. Дева в общем-то честная, работящая, исповедующая высокие моральные нормы. Однако если вы чем-то серьезно задели Деву или встали у нее на пути, в ход пойдут самые нелицеприятные трюки. Самое страшное, что никто и не узнает, на что способна эта мисс Добродетель, и в подлости ее никто не уличит. Но вы теперь знаете, с кем имеете дело.

На четвертом – Козерог

Козерожья подлость – это всегда либо месть, либо беспринципное желание достичь вершины. Если Козерог что-то решил, его ничто не остановит, а на мораль он плевал с высокой колокольни. Подлость Козерога еще тоньше, чем у Девы, и примерно такая же тяжелая по ощущению.

Третье место занимает Рак

Кто бы мог подумать, Раки! Эти нежные, тревожные создания – и вдруг одни из самых подлых людей. Раки идут на подлость, когда их обидели. Задели эту самую ранимую душу, не дали, что обещали и так далее. Тогда самые милые и беззащитные Раки превращаются в настоящих подлецов, строящих козни своим обидчикам.

На втором месте Рыбы

Ох уж эти Рыбы! Не утихают споры на тему моральной двойственности и неустойчивости Рыб: они то святоши в чужих глазах, то самые подлые и беспринципные люди. Что ж, все это правда. Нет никакой информации о том, как именно подличают Рыбы (жертвам стыдно и они не признаются), но ясно одно: будьте с Рыбами аккуратнее.

И на первом – Скорпион!

О да, мстительный, эмоциональный Скорпион – конечно, он будет лидировать во всех рейтингах, связанных с сильными деструктивными эмоциями и чертами личности. Подлость Скорпиона – изощренная, тонкая, тайная. Но при этом вы непременно узнаете, что виновник вашей беды – именно он, Скорпион, который решил вас наказать или оттяпать кусок вашего ресурса. Кстати, только Скорпион может вести себя подло просто потому, что решил, что человек вы так себе, и все, чего вы заслуживаете – это его подлость.