Как избавиться от алкоголизма каждому знаку зодиака

Что же делать знакам зодиака, если алкоголь занимает большую часть их жизни?

Астрологи уверены, что по знаку зодиака можно определить не только характер человека, но и его различные привычки и склонности, в том числе и к злоупотреблению спиртными напитками.

Основная проблема Овнов заключается в том, что они не знают меры. Кроме этого, нетрезвые представители этого созвездия ведут себя достаточно агрессивно по отношению к окружающим. Чтобы помочь Овнам избавиться от такой пагубной привычки, необходимо прибегать к различным хитростям.

Тельцы довольно редко становятся алкоголиками. Однако, если это все же случилось, то представителям этого знака зодиака будет достаточно напомнить, как спиртное разрушает все их планы на следующий день после бурной вечеринки.

Среди Близнецов сложно распознать алкоголиков, поскольку и в пьяном, и в трезвом состоянии они способны вести себя отлично. Если рожденные под этим созвездием злоупотребляют алкоголем, то им необходимо найти другое увлечение, в которое они смогут окунуться с головой.

Обычно Раки не злоупотребляют алкоголем, но, если они все же пристрастились к спиртному, то необходимо срочно созвать совет родных и близких. На нем представителям этого знака зодиака необходимо выразить свою обеспокоенность об их состоянии, и только тогда они возьмут себя в руки.

Если Львы напиваются, то у них есть всего два состояния: либо они со всеми окружающими милы, либо проявляют агрессию. Помочь избавиться от вредной привычки поможет обычная лесть, например, «как с тобой приятно общаться, когда ты трезв».

Девы стараются не напиваться, поскольку знают, что их поведение в нетрезвом состоянии неадекватно. Поэтому среди представителей этого знака практически нет алкоголиков, и даже в компании они предпочитают не выпивать, а следить за порядком.

Чаще всего Весы начинают злоупотреблять спиртными напитками тогда, когда перестают принимать самих себя и мириться с окружающей действительностью. Но их неутолимая жажда приключений и новых впечатлений быстро сможет отвести от пагубной привычки.

Представители этого знака зодиака часто «заливают» свои проблемы в одиночестве, становясь в дальнейшем алкоголиками. И дойдя до самого дна, они только начинают выбираться из такого ужасного положения. Все дело в том, что они помешаны на тотальном контроле своей жизни.

А вот Стрельцов от бутылки может отвлечь только путешествие, желательно дальнее и в компании непьющих друзей. Сменив обстановку, представители этого созвездия, наконец, понимают, что не хотят проводить свою жизнь в бесконечном состоянии алкогольного опьянения.

И среди Козерогов практически нет алкоголиков. Все дело в том, что их любовь к контролю и планированию не позволит спиртному взять над собой верх. Но если же они все же пристрастились к горячительным напиткам, то дайте им время, и тогда они сами смогут выбраться из сложившейся ситуации.

К алкоголю Водолеи тоже относятся достаточно холодно, поскольку они терпеть не могут похмельный синдром. А справиться с пагубной привычкой, если она все же появилась, поможет только решение проблемы, с которой все началось.

Алкоголикам-Рыбам же стоит пойти на крайние меры – пройти длительное восстановление в реабилитационных центрах, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. А близким стоит чаще интересоваться их состоянием и никогда не оставлять в одиночестве.