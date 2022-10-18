Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Желания каких знаков зодиака всегда сбываются

18 октября 2022ЗодиакДиана Сабитова

Каждый знак зодиака владеет своими уникальными способностями. А как насчет способности исполнять свои мечты?

Желания каких знаков зодиака всегда сбываются
Фото: samopoznanie.ru

Кому из 12 знаков Вселенная больше всего благоволит в этом вопросе?

Целеустремленность и понимание своих желаний – вот то, что нужно, для того, чтобы даже самые смелые мечты исполнялись. Поэтому все сомневающиеся и быстро меняющие планы знаки могут столкнуться с тем, что их мечты так и остаются мечтами. Удача любит тех, кто точно знает, чего он хочет и, в то же время, готов потратить время и силы во имя достижения своей цели. Остается не так много знаков.

Водолей

Он просто уверен, что весь мир готов быть у его ног, а в ответ Водолей будет дарить свое время, внимание, благосклонность. Поэтому нет ничего удивительного, что среди тех, кто «греется» в его теплом окружении находятся и те, кто реализует самые смелые желания и мечты. Ну а Водолей воспринимает это как само собой разумеющееся – в его мире по-другому и быть не могло!

Дева

Вот уж кто не жалеет ни сил, не времени на то, чтобы достигнуть желаемого. И Вселеннная слышит – Девы часто получают задуманное, при этом со стороны может показаться, что желаемое им досталось слишком легко. Просто люди не знают, сколько бессонных ночей и дней было посвящено тому, чтобы верить и делать шаги навстречу задуманному.

Стрелец

Этому знаку звезды также благоволят – ведь его желания обычно касаются не личного блага, а так или иначе связаны с улучшением жизни других, даже целого человечества. Стрелец верит в изменение мира и Вселенная отвечает ему тем, что дает возможность для реализации задуманного.

Козерог

Наверное, это один из самых трудолюбивых знаков – за что и получает заслуженную награду. К сожалению, иногда это происходит слишком поздно – достигнутая цель не радует, а желание уже «перегорело». Но бывает и по-другому, Козерог много времени тратит на то, чтобы согласовать свои планы с высшими силами, почувствовать вибрации Вселенной – и, можно сказать, что в некоторых ситуациях он получает желаемое слишком легко. Просто титаническая работа по настройке своих желаний с возможностями мира не видна невооруженным глазом.

Рамблер: последние новостиЖелания каких знаков зодиака всегда сбываютсяКак избавиться от алкоголизма каждому знаку зодиакаГороскоп на 19 октября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Нравится 1
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Зодиак
Как избавиться от алкоголизма каждому знаку зодиака
Нравится 1
Как избавиться от алкоголизма каждому знаку зодиака
Зодиак
Астромедицина: как уберечь здоровье по гороскопу
Астромедицина: как уберечь здоровье по гороскопу
Гороскопы
Звезды будут помогать во всем — гороскоп на 19 октября
Звезды будут помогать во всем — гороскоп на 19 октября
Гороскопы
Возвращаем долги — финансовый гороскоп на 19 октября
Возвращаем долги — финансовый гороскоп на 19 октября
Гороскопы
Жертвуем всем ради отношений — любовный гороскоп на 19 октября
Жертвуем всем ради отношений — любовный гороскоп на 19 октября
Гадания
Почему могилы светятся ночью
Почему могилы светятся ночью
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
5 предметов, которые привлекут в дом богатство и благополучие
5 предметов, которые привлекут в дом богатство и благополучие
Нумерология
Победитель по жизни или духовный лидер: что говорит о человеке его любимое число
Победитель по жизни или духовный лидер: что говорит о человеке его любимое число
Нумерология
Код богатства: как дата рождения привлекает деньги
Код богатства: как дата рождения привлекает деньги
[object Object][object Object]