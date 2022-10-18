Желания каких знаков зодиака всегда сбываются

Каждый знак зодиака владеет своими уникальными способностями. А как насчет способности исполнять свои мечты?

Кому из 12 знаков Вселенная больше всего благоволит в этом вопросе?

Целеустремленность и понимание своих желаний – вот то, что нужно, для того, чтобы даже самые смелые мечты исполнялись. Поэтому все сомневающиеся и быстро меняющие планы знаки могут столкнуться с тем, что их мечты так и остаются мечтами. Удача любит тех, кто точно знает, чего он хочет и, в то же время, готов потратить время и силы во имя достижения своей цели. Остается не так много знаков.

Он просто уверен, что весь мир готов быть у его ног, а в ответ Водолей будет дарить свое время, внимание, благосклонность. Поэтому нет ничего удивительного, что среди тех, кто «греется» в его теплом окружении находятся и те, кто реализует самые смелые желания и мечты. Ну а Водолей воспринимает это как само собой разумеющееся – в его мире по-другому и быть не могло!

Вот уж кто не жалеет ни сил, не времени на то, чтобы достигнуть желаемого. И Вселеннная слышит – Девы часто получают задуманное, при этом со стороны может показаться, что желаемое им досталось слишком легко. Просто люди не знают, сколько бессонных ночей и дней было посвящено тому, чтобы верить и делать шаги навстречу задуманному.

Этому знаку звезды также благоволят – ведь его желания обычно касаются не личного блага, а так или иначе связаны с улучшением жизни других, даже целого человечества. Стрелец верит в изменение мира и Вселенная отвечает ему тем, что дает возможность для реализации задуманного.

Наверное, это один из самых трудолюбивых знаков – за что и получает заслуженную награду. К сожалению, иногда это происходит слишком поздно – достигнутая цель не радует, а желание уже «перегорело». Но бывает и по-другому, Козерог много времени тратит на то, чтобы согласовать свои планы с высшими силами, почувствовать вибрации Вселенной – и, можно сказать, что в некоторых ситуациях он получает желаемое слишком легко. Просто титаническая работа по настройке своих желаний с возможностями мира не видна невооруженным глазом.