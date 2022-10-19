Какой у вас промежуточный знак зодиака

Всем известно, что зодиакальный круг имеет 12 равных частей, каждой из которых управляет определенный знак.

Но на самом деле границы между знаками нестабильны, и между привычными всем нам знаками зодиака скрываются еще 12 промежуточных. Людей, рожденных в эти периоды, эзотерики считают особенными, поскольку они сочетают в себе сразу два начала. Например, если человек родился на границе между знаками Козерога и Водолея, то он обладает качествами обоих созвездий. Что же известно о промежуточных знаках зодиака?

Дерево (15-28 декабря, рождены под созвездием Кассиопеи)

Люди, рожденные под эти знаком, достаточно противоречивые и сложные личности. Представителям этого созвездия очень трудно противостоять собственным страстям.

Сфинкс (13-26 января, рождены под созвездием Лебедя)

А представители этого знака обладают некими тайными знаниями о жизни, которые недоступны для остальных. Также Сфинксы очень эксцентричны, чем и привлекают окружающих.

Крылатый конь (12-25 февраля, рождены под созвездием Пегаса)

Люди, которые родились на границе Водолея и Рыб, имеют мощное творческое начало и удивительно тонкое восприятие окружающего мира. К их мыслям и идеям часто прислушиваются.

Часы (14-17 марта, рождены под созвездием Цефея)

Рожденные под этим созвездием обладают сильной волей и богатым воображением. Однако при достижении желаемых целей они нередко прибегают к интригам.

Кит (13-26 апреля, рождены под созвездием Кита)

В Китах сочетаются такие качества, как спокойствие и предприимчивость. Они трудолюбивы, но только в тех случаях, когда их целью является достижение собственной пользы и выгоды.

Охотник (14-27 мая, рождены под созвездием Ориона)

Жизнь Охотников состоит из постоянного выбора. И, благодаря своему опыту и глубоким знаниям, им удается сделать выбор в пользу правильного. Снаружи представители этого знака могут казаться спокойными, однако, на самом деле, в них бушует буря.

Кормчий (14-28 июня, рождены под созвездием Корма)

Несмотря на то, что людей, рожденных под этим созвездием, часто одолевают страхи и сомнения, они все равно идут на поиск новых знаний и открытий. Они очень любознательные и коммуникабельные.

Колесница (16-29 июля, рождены под созвездием Большой Медведицы)

Это достаточно творческие, любвеобильные и харизматичные личности. Они учатся не на своих, а на чужих ошибках, и всегда выбирают уже проторенную дорогу.

Рыцарь (16-29 августа, рождены под созвездием Геркулеса)

В людях, рожденных под этим созвездием, одновременно уживаются интроверт и экстраверт, холерик и флегматик. Они никогда не нарушат обещание и не оставят тех, кто слабее.

Пастырь (16-29 сентября, рождены под созвездием Волопаса)

Пастыри взяли от Дев рациональность и от Весов любовь к эстетике. Они несут ответственность за все принимаемые решения. Но при всех положительных сторонах этого знака, Пастыри склонны к манипуляциям и изощренным козням.

Ворон (16-29 октября, рождены под созвездием Ворона)

Под этим знаком рождаются импульсивные и весьма противоречивые личности. При знакомстве они могут быть уравновешенными и покладистыми, но потом, в самый неожиданный момент, Вороны могут впасть в агрессию и злобу.

Змееносец (15-28 ноября, рождены под созвездием Змееносца)

Это один из самых известных пограничных знаков зодиака. Рожденные под ним всегда придерживаются исключительно своего мнения и готовы идти по головам, чтобы добиться поставленной цели. Кроме этого, они привыкли полагаться лишь на себя, поэтому редко просят о помощи.