Лучшая любовница по знаку зодиака

Искусством дарить и получать наслаждение владеют немногие.

Считается, что женщины по природе своей более сексуальны и чувственны, чем мужчины. О том, представительницы каких знаков зодиака – самые искусные на любовном поприще, читайте в этой статье.

На пятом месте Скорпион

Скорпионши любят драматично и тонко. Они знают толк в любви, потому что умеют и любят поддерживать высокий уровень страсти и интриги в отношениях, а это, согласитесь, очень важный элемент любовной игры. Иногда, впрочем, женщины-Скорпионы перебарщивают и пугают своих возлюбленных излишней эмоциональностью, но редко от них уходят (по крайней мере по этой причине).

На четвертом – Рыбы

Женщины-Рыбы – самые нежные создания. Мужчина рядом с ними ощущает себя очень сильным, решительным и деловым, так что на роль любовницы мечты женщина, рожденная под знаком Рыб очень подходит. Она прекрасно понимает желания партнера и не мешает ему их осуществлять, сама, впрочем, не слишком инициативная – но это скорее ее плюс, чем минус.

На третьем месте Близнецы

Любовница под знаком Близнецы – это самая легкая, самая воздушная и непостоянная любовница! Она настолько не любит зацикливаться на чем-то одном, что скучно с ней точно не будет. Любовница, рожденная под знаком Близнецы, соблазняет незаметно, иррационально, а привязывает к себе довольно сильно. Потому что когда вас не завоевывают, вы завоевываете сами – а это гораздо надежнее.

На втором – Телец

О, женщины-Тельцы – истинные гурманки. Они всегда точно знают, чего хотят сами, и могут догадаться по реакции о том, чего желает их партнер. Не факт, что они станут как-то содействовать, но вот о себе точно позаботятся. А что может быть лучше удовлетворенной женщины? Вот именно.

И первое место занимает Овен

Женщина-Овен – это чистый импульс, это инстинкт, приправленный точной (но порой слишком быстрой и хаотичной) работой ума, это сгусток эмоций и волна желания, которая смывает всех и все на своем пути. Думаю, вы понимаете, о чем мы. Не будем продолжать, это грозит глобальным перевозбуждением.