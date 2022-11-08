Какие знаки зодиака будут самыми успешными в ноябре 2022 года

Последний месяц осени 2022 года принесет с собой несколько приятных сюрпризов – многое из задуманного свершиться, а неудачи обойдут стороной.

Познакомимся с теми счастливчиками, которым повезет жирнее всех.

В ноябре 2022 года этот знак будет просто чувствовать себя в своей стихии – борьба, достижение, поверженные конкуренты – вот то, что с большой долей вероятности ждет Овнов. Возможно, другим знакам было бы некомфортно в бесконечном противоборствве, но Овен будет получать от этого настоящее удовольствие, потому что будет выигрывать. Враги будут отступать, иногда просто по непонятным причинам уходить из взаимодействия, а желания исполняться легко. Главное не «заиграться» – ноябрь закончится, а вместе с ним и легкие победы. В личной жизни Овна ждет взрыв страсти и яркие эмоции, а кое-кто не устоит перед напором огненного Овна.

Для этого знака месяц пройдет спокойно и гармонично, можно сказать, они даже не почувствуют ни холодов, ни первого снега. Пока окружающие будут выяснять отношения, Телец будет спокойно созерцать и окажется в нужном месте в нужное время – гармоничный, рассудительный. Конечно же, его заметят – и на работе, и в личной жизни. Если партнеры Тельца не могли определиться, исчезали и давали неопределенные обещания – будьте уверены, в ноябре 2022 года этим странностям придет конец. Многое из задуманного ранее, наконец, реализуется.

Этот знак ждет удача, прежде всего, в личных отношениях. Если раньше в свой адрес он мог услышать обвинения, например, в том, что он слишком эгоистичен и мало уделяет внимания партнеру, то в ноябре 2022 года он будет просто купаться в лучах внимания. В деловой сфере тоже удастся «очаровать» нужных людей – переговоры будут проходить легко и непринужденно, возможны перспективы повышения и новых проектов. В этом месяце также будет много интересных путешествий и встреч – Рак будет желанным гостем на всевозможных мероприятиях, которые, кроме хорошего настроения, подарят еще и возможность отдохнуть и перезагрузиться.

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