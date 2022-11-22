Самые добрые знаки зодиака

Доброта – одно из самых важных качеств, которое мы ценим в человеке.

Каждый ищет друга или партнера, который был бы добр и дружелюбен, относился бы к близким заботливо и милосердно. О том, представители каких знаков зодиака – самые добрые, читайте в этой статье.

На третьем месте Рак

Раки, как известно, самые эмоциональные люди. Но их эмоциональность – скрытая, глубокая, они не выставляют ее напоказ. А причина в том, что Раки слишком уязвимы в своей чувствительности, их легко ранить неверным словом, обесценивающим кивком или взглядом. Снаружи Раки часто могут показаться несколько отстраненными и даже слегка высокомерными, но это всего лишь маска. Насколько снаружи они скрытны, настолько же они мягкие и сердечные, очень добрые внутри. Наученные горьким опытом, Раки тщательно отбирают людей, которым они смогут доверить и подарить свою доброту без остатка. Они хотят просто быть самим собой в каждый момент времени, абсолютно беззлобными и участливыми, эмоционально открытыми и сострадательными.

На втором – Водолей

Водолеи слывут самым дружелюбным знаком. Это действительно так, и надо заметить, что доброта Водолеев не слишком теплая, а скорее отстраненная, холодноватая, беспристрастная. Водолей добрый, но не привязчивый, он всегда готов выслушать, но не станет спасать того, кто жаждет утонуть в пучине негативных эмоций и чувств. Из-за этой дистантности и некоторой холодности многие считают Водолеев слишком строгими и бесчувственными, но только некоторые могут понять всю красоту водолейской доброты. Это абсолютно не давящая, космическая, дающая и вдохновляющая доброта, которая служит окружающим путеводной звездой, но не оковами страстной любви и навязчивой заботы.

И на первом месте Рыбы

И наконец, победители хитпарада доброты – Рыбы. Люди, рожденные под этим знаком, просто обречены быть нежными и сострадательными, часто на них держатся семьи, рабочие коллективы. Доброта Рыб часто очень незаметная, они проявляют ее естественно, не прилагая лишних усилий и не привлекая много внимания к акту доброты и милосердия. Рыбы интуитивно чувствуют, кому и какая помощь нужна, и они дают ее не прося ничего взамен, просто они так устроены. Бывает и так, что Рыбы разочаровываются в людях и на какое-то время замыкаются, переставая светить близким и не очень, но эти периоды отшельничества и неверия в доброту обычно рано или поздно заканчиваются и Рыбы выходят в люди, снова даря себя и добро.