Знаки зодиака, для которых невыносимы расставания

Этим знакам зодиака всегда тяжело решиться на то, чтобы прекратить отношения, даже если любви в паре уже давно нет.

Этим знакам зодиака всегда тяжело решиться на то, чтобы прекратить отношения, даже если любви в паре уже давно нет. И у каждого из них своя причина, почему они этого сделать все же не могут.

В своем будущем партнере представители этого созвездия хотят видеть родственную душу. Однако для них стабильность превыше любви. Порой им даже и не нужно это чувство, чтобы быть в отношениях с другим человеком. Но для Дев также важно быть уверенными в партнере, поскольку без этого невозможно построить прочные отношения.

Весы не переносят любых конфликтов и ссор, поэтому они всегда со всей осторожностью относятся к своему партнеру, боясь лишний раз задеть его. Они всеми силами будут поддерживать отношения, даже если их конец уже не за горами. А расставание больше всего затрудняют их чувства и построенные ожидания.

Для Козерогов в отношениях важны стабильность, спокойствие и безопасность. Им также необходимо чувствовать, что никто не вмешивается в их эмоциональное поле. Но основная проблема представителей этого знака зодиака заключается в том, что они достаточно часто на многие вещи в отношениях с партнером закрывают глаза. Поэтому порой Козероги не видят даже самых очевидных причин для расставания.

Представители Рыб искренне верят, что любовь может менять людей. И именно поэтому они раз за разом прощают своего партнера и дают ему шансы на исправление. Дело в том, что Рыбы пытаются себя убедить, что в конечном итоге их со второй половинкой ждет счастливое будущее.