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Каким знакам зодиака всегда помогает ангел-хранитель

28 ноября 2022ЗодиакМарианна Басс

Иметь своего ангела-хранителя – большое счастье.

Каким знакам зодиака всегда помогает ангел-хранитель
Фото: goodfon.ru

Ведь если он есть, то человек надежно защищен от превратностей судьбы. Кто-то утверждает, что чувствует присутствие своего ангела-хранителя, кто-то вовсе не верит в его существование. Однако есть несколько знаков зодиака, представители которых чаще других выходят сухими из воды, потому что окружены заботой своих ангелов-хранителей. Что это за знаки – расскажем в этой статье.

Козерог

Козероги – самые трудолюбивые и целеустремленные люди зодиака, но вот эмоционально они совершенно уязвимы. Они тяжело доверяют другим людям, сложно открываются отношениям. Тем не менее, Козероги обычно взбираются на самую вершину успеха, и помогают им в этом их ангелы-хранители. Это они отводят опасных людей, которые могли бы предать Козерога, чтобы никто и ничто не препятствовало Козерожьему расцвету.

Рыбы

Рыбы – самый мистичный знак зодиака, а его представители часто ощущают незащищенность и непрактичность. Однако им всегда удается найти легкий вариант решения своих затруднений: это ангелы-хранители посылают Рыбам нужных людей, чтобы те помогли им и наставили на путь истинный.

Овен

Овны – самые импульсивные и активные. Они могли бы уже давно распрощаться с жизнью, если бы не защита ангелов-хранителей. Но они спускаются к Овнам всякий раз, как те превысят скорость или сгоряча примут неверное решение, и жизнь Овнов меняется.

Стрелец

Стрельцов неспроста называют любимчиками судьбы: им правда везет больше, чем другим знакам. Им порой слишком легко все дается, и материальные, и духовные блага сами идут в руки. Это заслуга их ангелов-хранителей, которые не спускают глаз со Стрельцов и готовят для них самые приятные пути и дороги.

Водолей

Водолеи считаются самыми оригинальными и антисоциальными личностями, так что им поддержка ангелов-хранителей нужна как никому другому. Из-за своей эпатажности Водолеи рискуют остаться без одобрения близких и не очень людей, поэтому их ангелы-хранители постоянно держат руку на пульсе и спасают своих подопечных.

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