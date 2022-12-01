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Знаки зодиака, которые пользуются спросом у женщин

1 декабря 2022ЗодиакМарианна Басс

Эти знаки зодиака считаются одними из самых притягательных для представительниц прекрасного пола.

Знаки зодиака, которые пользуются спросом у женщин
Фото: m.fotostrana.ru

Кто же они и чем будоражат сознание женщин?

Овен

Обычно женщин привлекают представители этого знака зодиака своим отменным чувством юмора, настойчивостью и темпераментом. Это точно не те люди, которые будут петь вам серенады под окнами, однако сердце определенно смогут завоевать.

Весы

Представители этого созвездия всегда знают, как поддержать разговор в женской компании. И, учитывая тот факт, что они являются гурманами и ценителями моды и искусства, им не составит труда увлечь женщину интересным разговором. Также мужчины-Весы очень галантны и в них практически невозможно не влюбиться.

Рыбы

Мужчины-Рыбы обволакивают представительниц прекрасного пола своим вниманием и теплом, а женщины, в свою очередь, просто таят от подобного отношения. Горячее сердце этого знака зодиака способно отогреть даже самую холодную и утратившую веру в глубокие чувства женщину.

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