Три знака зодиака, чьё здоровье будет под угрозой в 2023 году

Здоровье — залог счастья и успеха.

В канун Нового года астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание трём представителям зодиакального круга.

Близнецы

У представителей знака обострятся хронические заболевания. Неправильный образ жизни, плохое питание, вредные привычки и недосып ослабят здоровье Близнецов. Чтобы не довести себя до критического состояния, воздушному знаку стоит менять образ жизни уже сейчас. Не забрасывайте попытки бросить курить или правильно питаться, иначе уже к лету болезни дадут о себе знать. Осенью может заболеть печень. Звёзды советуют не откладывать поход к врачу.

Скорпионы

Помешанные на карьере Скорпионы рискуют нажить головные боли и бессонницу, если не научатся отдыхать. Чтобы не забрать с собой в новый год текущие проблемы, уже сейчас Скорпионам стоит обратиться за медицинской помощью. В середине года увеличивается вероятность заработать проблемы с давлением. Избегайте летом физических перегрузок и носите головные уборы. Осенью самочувствие придёт в норму, но аллергикам стоит быть начеку — не исключён риск обострения.

Водолеи

Здоровье Водолеев будет скакать как на американских горках: то хорошо, то сразу очень тяжело. Зимой возникнут проблемы с суставами. Снять симптомы помогут систематические занятия йогой и растяжкой. Интенсивные нагрузки стоит отложить до лучших времён. Летом даст о себе знать сердце. Проблем с давлением можно избежать, если уже весной всерьёз заняться питанием. Осенью Водолеев будут подстерегать головные боли и частые простуды.

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