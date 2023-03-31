Как не стоит шутить со знаками зодиака

В День смеха у каждого появляется неукротимое желание кого-то разыграть, над кем-то пошутить.

Но какие темы надо обходить стороной, чтобы невинная шутка не обернулась обидой? Оказывается, есть такие темы — и для каждого знака зодиака они свои.

Овен

Ни в коем случае не провоцируйте Овнов на чувство ревности. Шутка типа: «Эй, только что видел твою подругу с каким-то парнем, они так трогательно держались за руки, я даже подумал, что это ты!» — точно не подойдет. Если все же вздумаете шутить подобным образом — готовьтесь к родео.

Телец

С Тельцами нельзя затрагивать вопросы имущества. То есть любая шутка, намекающая на то, что Телец что-то получит или, наоборот, у него что-то отнимут, очень его заденет. В первом случае эмоции будут положительными, конечно, но когда он узнает, что это всего лишь розыгрыш, он перестанет с вами разговаривать — настолько сильным будет его разочарование.

Близнецы

Не стоит шутить с Близнецами на темы совести и какого-то справедливого возмездия за их прошлые прегрешения. То есть не стоит, например, говорить: «О, гляди-ка, повестка в суд, тут написано про какие-то финансовые махинации». Или, например, не намекайте им на то, что кто-то узнал про их, близнецовые, измены. Им будет крайне неловко, настолько неловко, что они задушат вас собственными руками прямо в День смеха.

Рак

Не шутите с Раками вообще никак. Тут как на минном поле: они ребята ну очень эмоциональные, и любая ваша невинная шутка может обернуться трагедией. Поэтому просто не шутите с Раками, они ведь жутко мстительные к тому же.

Лев

Самые болезненные шутки для Львов — это шутки над их внешностью и собственностью (людей они тоже считают своей собственностью, кстати). Про белую спину, впрочем, можете сказать: Львы вам все равно не поверят. А вот говорить, к примеру, что у Льва что-то не так с одеждой и он выглядит смешно — рискованно. Помните песенку про брадобрея? Там лев съел брадобрея за то, что тот его плохо подстриг. То-то же.

Дева

Никогда — слышите! — никогда не шутите с Девами. Это второй знак зодиака, с которым в День смеха шутить запрещается. И если с Раками нельзя шутить по причине их крайней уязвимости, то с Девами — по причине их крайнего занудства. Они вообще вряд ли поверят в вашу шутку и станут сопоставлять факты, быстро поймут, что вы говорите какую-то ересь, и розыгрыша не выйдет. Зато они могут разыграть вас — ума у Дев хватит на самый коварный розыгрыш — так что хорошенько подумайте, прежде чем приставать к Девам в этот светлый день.

Весы

Весов можно разыгрывать как угодно — им будет все равно. Весы — это знак зодиака, который любую вашу шутку не примет близко к сердцу и посмеется над ней, даже если она не смешная, чтобы просто не портить с вами отношения. Очень удобный знак для первоапрельских розыгрышей, но фонтана эмоций не ждите.

Скорпион

В случае со Скорпионами в ход могут идти любые самые жесткие розыгрыши, однако тема, которую ни в коем случае нельзя затрагивать — это тема смерти. Пожалуй, это единственное, что пугает (и, кстати, привлекает — но сейчас не об этом) Скорпионов, поэтому поберегите их. Шутите про секс, им это нравится.

Стрелец

Религиозные шуточки и подшучивания над тем, во что верит Стрелец — это за гранью добра и зла. Запомните: Стрельцов надо разыгрывать по-светлому, по-доброму. И побольше уважения и почитания самого Стрельца. Если ваша шутка перейдет в торжественное восхваление Стрельца — отлично, так и должно быть. Любой другой вариант Стрельца просто оскорбит.

Козерог

Страшный сон для Козерога — тот, в котором его возможности резко ограничиваются, а серьезные решения принимаются кем-то другим. Поэтому не делайте предложения Козерогу в День смеха. Его разорвет от внезапно нахлынувшей ответственности, которую не он себе сам выдумал.

Водолей

Никаких шуток, намекающих на ограничение свободы Водолея. Будете давить — Водолей просто улетит в космос. И не спрашивайте как, просто не давите на Водолея. Никаких связываний, плеток и прочей ерунды — ну вы поняли.

Рыбы

Скорее всего, Рыбы вас разыграют сами. Более того, очень вероятно, что они это уже сделали. Оглядитесь — нет ли где подозрительных предметов, людей или знаков судьбы? Наверняка ведь есть. Пока вы читаете, как не стоит разыгрывать Рыб, они готовят что-то очень коварное. Позаботьтесь о себе и своей безопасности (особенно, если вы Дева).

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