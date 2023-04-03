Кто не мечтает о богатстве? Купить все что хочется, обеспечить себе довольную жизнь на много лет вперед – желание каждого человека.

О том, какие знаки зодиака разбогатеют в апреле, читайте в этой статье.

Рыбы

Рыбам выпадет волшебный шанс практически не напрягаясь получить многое в этом апреле. Главный секрет повышения доходов для Рыб сейчас – расслабление. Займитесь йогой или медитативными практиками, чтобы войти в состояние потока и поймать свою денежную волну. Высокая вероятность успеха будет во второй трети апреля: будьте максимально готовы впустить в свою жизнь большие деньги и щедрые подарки от новых и не очень новых знакомых и покровителей. И самое главное: не стыдитесь того, что вам привалило такое, казалось бы, незаслуженное счастье.

Близнецы

Третья декада апреля пройдет для Близнецов очень ярко. Будут новые возможности получить много денег: на все, что вы давно планировали. Прибыль будет сказочной, но для этого придется поднапрячься в течение первой половины месяца: подтянуть старые контакты, стать более социально активным. Многим Близнецам внезапно разбогатеть в этом апреле поможет какое-то их давнее увлечение или хобби. Может, вы вдруг продадите картину, которую давно нарисовали?

Козерог

Козероги – не любители получать деньги на халяву, но этот апрель принесет им как раз заслуженное богатство. Щедрые дары придутся на последнюю треть месяца, когда Козероги соберут свой ежемесячный урожай. Он не просто превзойдет ожидания, но и заставит задуматься о том, куда же потратить все эти деньги и ресурсы. Хорошо, что у Козерогов всегда есть дельные идеи по поводу вложений, и первые в списке – всегда затраты на обучение и здоровье.

Дева

Девам в этом апреле воздастся за их труды и наконец-то они получат все свои деньги, на которые так давно рассчитывали. Внезапное богатство будет весьма кстати, потому что у Дев большие планы на эту весну и лето. Планируйте освежающие путешествия, новые покупки и не забывайте радовать тех, кто косвенно поучаствовал в вашем обогащении: ваши родные и любимые, а также коллеги.

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