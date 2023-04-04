Бесконечное счастье: какие знаки зодиака встретят любовь в апреле

Настоящая любовь – мечта каждого человека.

А встретить любовь весной, когда сама природа способствует расцвету чувств, – настоящая удача. О том, какие знаки зодиака встретят свою любовь в апреле, читайте здесь.

Овен

Овны , которые так много энергии тратят на саморазвитие и достижение личных целей, порой не уделяют достаточно времени и внимания романтическим отношениям. Любовь они воспринимают слишком огненно, упуская из виду нежность, заботу и платонический аспект общения. Но в этом апреле Овны на себе прочувствуют силу настоящей любви: с долгими разговорами по телефону без намека на секс и ощущением легкого трепета в груди и невероятной душевной легкости и вдохновения. Не спрашивайте, откуда ждать эту любовь – она сама вас найдет.

Лев

Львы буквально начнут светиться в этом апреле, и причиной тому – любовь! Они наконец встретят партнера, который будет ценить их так, как никто раньше не ценил. Львов ждет красивая сказка, а кто будет волшебным принцем или принцессой – покажет время. Однако звезды говорят, что это кто-то из ближайшего окружения. Кто-то, кого вы долго держали рядом, но не позволяли перейти заветную черту из дружбы в любовь. Апрель заставит Львов ослабить свои защиты и позволить наконец-то любви случиться!

Скорпион

Скорпионы вступят на тропу любви уже в этом месяце. Все мы знаем, как важно Скорпиону быть понятым, Скорпион презирает поверхностность и людей, не способных к глубокой и близкой связи. Но в этом месяце в их окружении появится кто-то, кто разделит их желание крепкой связи и горячей, страстной любви. Совет Скорпионам такой: не бросаться в омут с головой, потому что времени на неспешное вхождение в новые отношения у вас будет. Изучайте своего возлюбленного, позволяйте за собой ухаживать. И будьте счастливы!

Рак

Раки нуждаются в любви как никакой другой знак. Любовь для Рака – это чувство безопасности и комфорта, обретаемые в отношениях с другим человеком. И как раз в этом апреле Раки встретят того, кто будет способен обеспечить им комфорт и безопасность как в физическом, так и в эмоциональном плане. Отношения будут одновременно легкими и глубокими, многие Раки встретят именно того, с кем в будущем они создадут семью. Не пропустите!

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