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Самые важное время для вашего знака зодиака

21 апреля 2023ЗодиакМарианна Басс

Рано или поздно в жизни каждого знака зодиака наступает период, когда приходится принимать одни из самых важных решений в жизни или же подводить какие-либо промежуточные итоги.

Самые важное время для вашего знака зодиака
Фото: ru.wallpaper.mob.org

Астрологи убеждены, что все эти временные рубежи определяют звезды. Когда же наступит то самое важное время для вашего знака зодиака?

Овен

У представителей этого знака зодиака довольно много внутренней энергии, поэтому и важных периодов в их жизнях намного больше, чем у других созвездий. Овнам необходимо сосредоточить все свое внимание на таких годах жизни, как 15, 19, 30, 35, 45, 57, 60, 66, 76.

Телец

Самые серьезные потрясения Тельцы зачастую переживают в детстве, но это способствует укреплению их духа. Астрологи рекомендуют уделить внимание следующим годам жизни: 16, 24, 30, 33, 39, 51, 60, 64.

Близнецы

Жизни представителей этого созвездия наполнены впечатлениями, а высшие силы хранят их от бед. Но, несмотря на это, даже им придется пройти через немало трудностей. Особенно важными в жизни Близнецов станут круглые даты: 10, 20, 30, 40, 50, 64, 70, 80.

Рак

Одни из самых важных событий в жизнях Раков происходят до 30 лет, после этого рубежа все идет размеренно и, казалось бы, можно расслабиться. Но астрологи этого делать категорически не рекомендуют, особенно важно быть во всеоружии в 25, 35 и 50 лет.

Лев

Известно, что Львы считают себя хозяевами своей судьбы, и, возможно, в каком-то роде так оно и есть. Но все же стоит быть готовым к тому, что жизнь может развернуться на 180 градусов. И произойти это может в 19, 36, 40, 57, 60, 67 лет.

Дева

Представители этого созвездия всячески пытаются контролировать свою жизнь, но им не всегда это удается. Знаковых перемен Ракам точно не удастся избежать, поэтому стоит поберечь свои силы для таких лет, как 16, 21, 24, 32, 41, 50.

Весы

Редкий случай, когда все перемены ведут к лучшему, выпал Весам. В такие годы, как 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 они могут стать успешнее, обзавестись семьей, прервать ненужные деловые или любовные связи и многое другое.

Скорпион

Скорпионы сами отвечают за свою судьбу, но в определенные годы представителям этого созвездия необходимо проделать огромную работу над собой. Так, переломные моменты в их судьбах наступят в 15, 25, 30, 45, 65, 74 годы.

Стрелец

Стрельцы практически каждый год своей жизни переживают знаковые события, но все же особенно неожиданные повороты судьбы представителей этого созвездия ожидают в 19, 36, 38, 40, 45, 57, 75 лет.

Козерог

Представители этого знака зодиака привыкли быть готовыми ко всем переменам в жизни. Но все же лучше знать, когда Вселенная решит испытать их на прочность. Так, Козерогам стоит собрать все свои силы в кулак в 21, 30, 33, 50 лет.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея не придают особого значения происходящему в их жизни, полагая, что все уже давно решено высшими силами. Однако это не так и Водолеям стоит запомнить даты, когда они сами кардинально могут изменить свою судьбу: 12, 24, 42, 50 лет.

Рыбы

Рыбы открыты миру и чувствуют его энергетические потоки. В эти годы представителям созвездия придется переосмысливать многие вещи и чаще обращаться к себе, чтобы лучше познать законы Вселенной: 12, 24, 30, 60 лет.

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