Бесконечная черная полоса: самый печальный знак зодиака

Представитель каждого созвездия время от времени может впадать в меланхолию или уныние, однако один знак зодиака делает это чаще остальных.

Мало кто мог догадаться, но именно Дева занимает первое место среди всех грустных знаков зодиака. И на это есть ряд причин.

Рожденные под эти созвездием привыкли верить в мир без проблем, и когда что-то идет не по их плану – вокруг них все рушится. Дело в том, что им сложно поверить в свои способности и удачу, они всегда ожидают подвох. Представители этого знака зодиака никогда не бывают довольны собой, и во всех бедах они винят исключительно себя.

Девы искренне считают, что никогда не смогут быть счастливы. И, несмотря на то, что в глубине души они считают себя прекрасным созвездием и заслуживающим уважения, представители этого знака зодиака уверены, что их никто не любит. Из-за этого доказать им свою любовь практически не представляется возможным.

Астрологи также говорят, что судьба наделила Дев старой душой, которая внутренне кровоточит, поэтому их и считают самым печальным знаком зодиака в гороскопе. Они несут на себе бремя воспоминаний и переживаний прошлых поколений.

Стоит отметить, что этот знак зодиака практически никому не доверяет, поэтому привык переносить грусть и печаль в одиночестве. Для того, чтобы Девы смогли справиться с эмоциями, порой их нужно оставить наедине с собой.

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