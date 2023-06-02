Под защитой высших сил: какие знаки зодиака могут рассчитывать на удачу в июне

2 июня 2023 ЗодиакМарианна Басс

Все мы хотим иногда почувствовать себя маленькими детьми, которые всегда могут рассчитывать на защиту и помощь взрослых.

Фото: funik.ru

Начало этого лета подарит многим знакам зодиака такую возможность ощутить, что они находятся под защитой высших сил. О том, что это за знаки, читайте ниже. Овен Овны – настоящие супермены. Но даже таким сильным и бесстрашным личностям иногда требуется кто-то, кто больше и сильнее, чтобы отдохнуть и набраться сил – как физических, так и моральных. Июнь подарит Овнам возможность расслабиться и забыть на время о том, что нужно быть всегда на стреме: в этом июне высшие силы позаботятся о вас. Можно строить любые планы, не переживая о том, сбудутся они или нет: небеса помогут вам. Ничего не бойтесь и доверьтесь судьбе, в начале лета она точно будет благоволить Овнам. Водолей Водолеи в плане заботы о них высших сил обычно самые большие счастливчики: никто не понимает как, но Водолеи получают информацию будто из самого космоса. Это информация помогает им выйти сухими из воды в самых, казалось бы, сложных ситуациях. В этом июне Водолеи могут действовать более рискованно, чем раньше, ведь каким-то чудодейственным образом все сложится прекрасно. Однако чрезмерно испытывать судьбу на прочность все же не стоит. Не перегибайте палку в этом июне, но решайтесь на смелые поступки и делайте то, о чем долго мечтали! Лев Львы обычно доверяют только себе, и решиться на тотальное расслабление и опору на высшие силы им будет довольно трудно. Но! Именно в этом июне Львы ощутят, что доверие все же возможно, и не только в отношениях с людьми. Доверие станет нормой для Львов и в отношении самой жизни: они почувствуют, что могут отпустить контроль, а уж жизнь о них позаботится. Кстати, июнь может стать месяцем прорыва для Львов именно потому, что расслабление и доверие высшим силам – тот компонент успеха, которого Львам не хватало. Но теперь, имея его в своем арсенале, Львы способны достичь долгожданного успеха. Рыбы Рыбы склонны во многом (почти во всем) полагаться на высшие силы. Порой это приводит к плачевным результатам, ведь Рыбы иной раз не желают совершить минимальное усилие для результата, но только не в этом июне! Сейчас как раз то самое время, когда привычка Рыб рассчитывать на внезапную поддержку оправдает себя на все сто, в итоге самые отдаленные мечтания станут вполне реальными – с таким-то мощным подкреплением от Вселенной! Читайте также: Почти гении: топ-5 самых умных мужчин по знаку зодиака

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