Самая неприступная женщина по знаку зодиака

Добиться расположения женщины далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Особенно это касается представительниц некоторых знаков зодиака.

Водолей

Тройку самых непреступных женщин по знаку зодиака открывают Водолеи. Они с большим удовольствием ходят на свидания, принимают подарки от потенциальных партнеров. Более того, представительницы этого созвездия будут и кокетничать, и держать вас за руку, но подобраться к ним ближе вам вряд ли удастся. В их действиях нет никакой лжи, Водолеи просто очень избирательны.

Козерог

Второе место достается женщинам-Козерогам. Завоевать представительниц этого знака зодиака практически невозможно, даже если вы спасете ее из замка, который охраняется драконом. И дело вовсе не в том, что Козероги не хотят любви. Они искренне хотят испытать это чувство, но только позже. Сначала им необходимо пожить для себя. Поэтому мужчинам остается лишь ждать сигнала.

Рыбы

Самыми непреступными женщинами оказались Рыбы. Никто толком не знает, как подступиться к представительницам этого созвездия, поскольку они очень задумчивы и погружены в свой мир. Рыбы не реагируют на красивые слова и дорогие подарки, а на завоевателей смотрят свысока. Им все это не нужно, потому что сами отлично подходят на роль завоевателя. Поэтому стоит быть осторожными.