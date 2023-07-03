Стрелы Купидона попадут в цель: какие знаки зодиака влюбятся по уши в июле

Любовь – одна из самых глубинных потребностей каждого человека. Встретить свою любовь желают все, но везет в этом вопросе не каждому.

О том, какие знаки зодиака встретят любовь в июле, читайте в этой статье.

Водолей

Любовь для Водолея – понятие не совсем привычное. Ему больше по нраву дружба, сотрудничество, но вот чего Водолей на дух не переносит – так это близкой, тесной связи с кем-то. Однако этот июль перевернет представления Водолея о любви и дружбе, а также изменит его понимание собственных потребностей. Водолей встретит в июле человека, по которому он начнет скучать. Человека, с которым Водолей захочет проводить больше времени, чем обычно, болтать до самой ночи и всю ночь напролет. Таким образом, немного поразмыслив, Водолей поймет, что он нашел свою любовь в этом июле И скорее всего, это надолго.

Овен

Любовь для Овна – это когда его полностью принимают. Именно такого человека Овен встретит в этом июле: его не отпугнет прямота и резкость Овна, его кажущаяся агрессивность. Тот, кто полюбит вас в этом июле, увидит вашу тонкую и нежную душу, скрытую под тонной сарказма и воинственности. Это будут невероятно теплые отношения, полные заботы и ласки – и Овен будет стараться ни за что не упустить и не испортить их. Партнер Овна будет смягчать неприятные ситуации за счет собственной дипломатичности, даже если Овен совершит неверный шаг. Так что эта любовь точно застрахована от разрыва – по крайней мере в июле!

Дева

Любовь для Девы обязательно связана с верностью. Поэтому найти любовь для Девы – настоящий квест. Однако этот июль подарит им встречу с человеком, для которого ответственность значит так же много, как и для самой Девы. Это будет удивительно, но Дева даже сможет выдохнуть рядом с этим надежным и стабильным человеком, который еще вчера был для нее чужим. Отношения будут развиваться очень медленно, ведь доверие для Девы – сложное понятие, она не сразу открывается новым людям. Но в этом случае динамика будет немного ускорена искренними чувствами с обеих сторон и готовностью ждать, когда партнер доверит тебе свое сердце.

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