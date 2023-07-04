Исполнятся все мечты: каким знакам зодиака жирно повезет в июле

Мечта – движущая сила реальности.

Те из нас, у кого есть мечта, могут свернуть горы ради ее осуществления, а у кого мечты нет, вынуждены страдать от недостатка вдохновения и мотивации. В этом июле отдельные представители Зодиака будут особенно обласканы Вселенной и получат возможность исполнить свою мечту. О том, что это за знаки – читайте в этой статье.

Весы

Мечты Весов в основном лежат в нематериальной плоскости: Весы мечтают о любви, которая никогда не закончится, о мире во всем мире и идеальной красоте. Конечно, эти мечты слишком оторваны от реальности, но в июле кое-что все же Вселенной удастся исполнить, чтобы порадовать Весов. Весы встретят человека, который сумеет показать им, что он – воплощение их самых трепетных мечтаний. Это будет отличный партнер во всем: и в любви, и в дружбе, и не исключено, что с ним даже можно будет заниматься общим делом, и весьма успешно. От самих Весов будет зависеть, надолго ли они с этим человеком задержатся в отношениях, но на весь июль у Весов от Вселенной будет волшебный талончик на наслаждение своей исполнившейся мечтой – встречей с идеальным партнером, который подходит им на все сто!

Телец

Мечты Тельцов – отдельная тема для разговора. Тельцы – любители удовольствия, они знают толк в мельчайших деталях, умеют насладиться материальным комфортом лучше, чем любой другой представитель зодиака. Однако в вопросах тонких духовных материй Тельцы не так уж свободны. Часто даже они не могут понять, о чем же они мечтают и мечтают ли вообще. Но в этом июле на Тельцов таки снизойдет вдохновение и они четко и ясно поймут, чего они хотят и как выглядит их путеводная звезда – это будет какое-то стремление, возникшее внезапно и прочно укоренившееся в сознании. Тельцы смогут не только начать мечтать, но и довольно быстро воплотить эту мечту в реальность, ведь с материализацией у них проблем не возникает.

Скорпион

Скорпионы мечтают драматично, с полной отдачей. Их стремления часто густо энергетически окрашены, они точно знают, чего хотят и не отступают от своей цели-мечты. В этом июле Скорпионы смогу воплотить свою мечту в жизнь, но случится это не неожиданно, а наоборот – вполне ожидаемо для самих Скорпионов. Если Скорпионы к чему-то долго шли, именно сейчас тот период, когда можно будет уже получить готовый результат, выдохнуть и наслаждаться тем, что мечта, наконец, исполнилась. Единственный барьер, который может помешать Скорпионом – нежелание признать, что то, к чему они так долго шли и чего они так долго хотели, наконец у них в руках. Чтобы избежать синдрома достижения цели и исполнения мечты (когда вы ощущаете опустошение от мысли, что теперь у вас нет мечты, так как она исполнена), Скорпионы должны начать думать в направлении новой мечты – и чем раньше, тем лучше!

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