Исполнятся все мечты: каким знакам зодиака жирно повезет в июле

Те из нас, у кого есть мечта, могут свернуть горы ради ее осуществления, а у кого мечты нет, вынуждены страдать от недостатка вдохновения и мотивации. В этом июле отдельные представители Зодиака будут особенно обласканы Вселенной и получат возможность исполнить свою мечту. О том, что это за знаки – читайте в этой статье.
Весы
Мечты Весов в основном лежат в нематериальной плоскости: Весы мечтают о любви, которая никогда не закончится, о мире во всем мире и идеальной красоте. Конечно, эти мечты слишком оторваны от реальности, но в июле кое-что все же Вселенной удастся исполнить, чтобы порадовать Весов. Весы встретят человека, который сумеет показать им, что он – воплощение их самых трепетных мечтаний. Это будет отличный партнер во всем: и в любви, и в дружбе, и не исключено, что с ним даже можно будет заниматься общим делом, и весьма успешно. От самих Весов будет зависеть, надолго ли они с этим человеком задержатся в отношениях, но на весь июль у Весов от Вселенной будет волшебный талончик на наслаждение своей исполнившейся мечтой – встречей с идеальным партнером, который подходит им на все сто!
Телец
Мечты Тельцов – отдельная тема для разговора. Тельцы – любители удовольствия, они знают толк в мельчайших деталях, умеют насладиться материальным комфортом лучше, чем любой другой представитель зодиака. Однако в вопросах тонких духовных материй Тельцы не так уж свободны. Часто даже они не могут понять, о чем же они мечтают и мечтают ли вообще. Но в этом июле на Тельцов таки снизойдет вдохновение и они четко и ясно поймут, чего они хотят и как выглядит их путеводная звезда – это будет какое-то стремление, возникшее внезапно и прочно укоренившееся в сознании. Тельцы смогут не только начать мечтать, но и довольно быстро воплотить эту мечту в реальность, ведь с материализацией у них проблем не возникает.
Скорпион
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