Под защитой высших сил: какие знаки могут не бояться трудностей в июле

5 июля 2023 Зодиак Марианна Басс

Все мы хотим расслабиться. Знать, что нас защищает кто-то или что-то свыше, и незачем беспокоиться и тревожиться о происходящем.

Фото: shutniks.com

Все мы хотим расслабиться. Знать, что нас защищает кто-то или что-то свыше, и незачем беспокоиться и тревожиться о происходящем. В этом июле ощущение такой защищенности возникнет у отдельных представителей зодиака. Рыбы Рыбы – самый тревожащийся знак (хотя тут Раки и Близнецы могут возразить, но все же). Однако в этом летнем месяце Рыбы обнаружат, что чувствуют себя, как младенец в колыбельке. Они будут защищены со всех сторон: и со стороны финансов, и со стороны отношений. Внезапно рядом появятся люди, которые помогут с текущими трудностями, причем и материально, и морально. Рыбы нуждаются в поддержке чуть больше, чем остальные знаки зодиака, но не так-то часто им удается это поддержку получить. В июле Рыбы прочувствуют, что эта поддержка значит на самом деле. Многие из тех, чьими руками Вселенная докажет Рыбам в июле, что добро существует, останутся с Рыбами надолго. Задача представителей знака Рыб в этом месяце – не слишком капризничать (а они это любят), чтобы не оттолкнуть своих благодетелей. Близнецы Близнецы часто производят впечатление людей, у которых все легко. Им просто дается сама жизнь, словно не нужно ничего преодолевать, все получается само собой, и судьба подбрасывает им нужные варианты решения проблем еще до того, как эти проблемы вообще возникают. Но такое впечатление обманчиво, и складывается оно потому, что Близнецы ненавидят чувство боли и тяжести и стремятся как можно быстрее избавиться от него. Порой они даже обманывают сами себя, говоря себе, что ничего плохого не произошло, не позволяя себе справиться с внутренней болью и тем более не давая шанс окружающим на то, чтобы оказать Близнецам необходимую помощь и поддержку. Однако в этом июле Вселенная подарит Близнецам необычайное для них чувство защищенности: больше не придется делать вид, что они радостны и спокойны – они на самом деле будут чувствовать эту защищенность изнутри, и все события июля будут только подтверждать это чувство. Стрелец Стрельцы – любимчики зодиака. Это удачливые люди, которые не ждут, пока Вселенная подкинет им шанс, они сами его берут. Но в июле Стрельцы ощутят себя детьми этой самой Вселенной: вдруг они не захотят больше требовать счастья и добиваться его – неожиданно Вселенная шепнет Стрельцам, что они уже и так достаточно счастливы, и можно расслабиться и насладиться тем, что есть. Для Стрельцов это будет новый, интересный и необычный опыт: не нужно ничего достигать, можно просто наслаждаться жизнью. Стрельцы сумеют прочувствовать это ощущение защищенности каждой своей клеточкой, наполниться им и сохранить внутри это чувство надолго. Чтобы вновь и вновь обращаться к нему, когда им не хватает ощущение, что они – всего лишь дети Вселенной, которых она нежно любит и о которых всегда готова позаботиться. Читайте также: Знаки зодиака, которые становятся жертвами своей же доброты

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