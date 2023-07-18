Мужские знаки, которые бесстыдно манипулируют возлюбленной

Мужчины трех знаков зодиака умеют отлично добиваться желаемого с помощью манипуляций.

Особенно свои самые разнообразные методы им нравится использовать на возлюбленных. С какими знаками зодиака женщинам лучше всего оставаться начеку?

Телец

Кажется, нет никого упрямее и настойчивее Тельцов, особенно если речь заходит об их мнении. Представители этого созвездия считают, что только их точка зрения абсолютно верна, и не намерены рассматривать другие стороны вопроса. Тельцы не уступят даже любимым.

А если мужчина-Телец пребывает в плохом настроении, то в ссоре свою возлюбленную он может назвать самыми ужасными словами. Более того, когда представитель этого знака зодиака успокоится, маловероятно, что он попросит прощение.

Рак

Из-за своего достаточно чувственного характера, мужчины-Раки могут долго хранить обиду на близкого человека. Они будут всеми способами показывать свое недовольство даже после извинений партнера.

Особенно свои манипуляции представители этого созвездия проявляют в тех случаях, если они не совместимы со своей второй половинкой. От Раков практически невозможно добиться стабильности, они то и дело будут исчезать из вашей жизни, а потом внезапно давать о себе знать.

Козерог

Козероги считаются очень верными партнерами, на них всегда можно положиться. Однако одна их черта, а именно чрезмерный контроль, часто портят отношения. Мужчины этого знака зодиака всегда хотят знать, где находится их партнер, чем занимается в данный момент времени.

Кроме этого, Козероги, как и Тельцы, не приемлют чужое мнение. Они хотят, чтобы окружающие поступали так, как удобно именно представителям этого созвездия. Особенно часто это проявляется в отношениях.

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