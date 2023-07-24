Какой маникюр нужно сделать летом по знаку зодиака

Летом всегда хочется сделать яркий маникюр с дизайном, но в множестве оттенков тяжело выбрать всего один.

На самом деле, если вы не знаете, какой именно оттенок или дизайн вам подойдет, его поможет выбрать знак зодиака. Этот способ не только сократит время в салоне – такой маникюр принесет удачу.

Овен

Девушкам, рожденным под знаком Овна, подойдет маникюр с дизайном. Их характеру идеально соответствуют четкие геометрические линии. Не обязательно рисовать на ногтях квадраты и треугольники. Вы можете сделать абстракцию из любимых цветов и оттенков.

Телец

Представительницам этого знака зодиака нужно выбирать пастельные цвета для своего маникюра: небесно-голубой, розовый, лиловый и бледно-желтый идеально подойдут Тельцам. С дизайном можно не заморачиваться, но, если вы хотите сделать рисунки на ногтях, выбирайте френч и омбре – классические переходы будут хорошо смотреться на ногтях.

Близнецы

Близнецам этим летом суждено сиять, поэтому для них подойдет что-то с блестками или стразами. Можно придумать свой дизайн, а можно взять готовый лак с глиттером и нанести его на ногти. Если вы не любите блестки, то рассмотрите втирку – тренд, который еще не сдал свои позиции.

Рак

Ракам нужно избегать ярких цветов, неона и прочих «кричащих» деталей. Лучше остановить свой выбор на природных оттенках или пастельных тонах. Если все-таки хочется сделать дизайн, то выбирайте классический френч, но замените белый на любой приглушенный оттенок.

Лев

Девушкам-Львам подойдет яркий маникюр, который выделит их из толпы. Выбирайте любой дизайн, но не делайте его чересчур резким. Это может быть плавная геометрия на ногтях, френч с рисунками или лаконичные наклейки.

Дева

Девы не приемлют яркий маникюр, и даже если летом вам захотелось сделать ярко-зеленые ногти, то от этой идеи лучше отказаться. Лучше добавить в свой маникюр соответствующий дизайн – броские акценты будут вас радовать.

Весы

Представительницам знака зодиака Весы предлагается следовать трендам этого лета и сделать маникюр в стиле Русалочки. Он включает в себя мягкие линии и перламутровый лак. Особенно актуально тем, кто едет в отпуск – дизайн хорошо смотрится на загорелой коже.

Скорпион

Несмотря на нрав Скорпионов, этим летом им стоит сделать маникюр в приглушенных тонах. Это придаст им уверенности в себе и точно не надоест до следующего похода в салон. Можно добавить глиттер или золотой лак, а также рисунки в виде символа знака зодиака.

Стрелец

Анималистичный принт – то, что идеально подойдет Стрельцам этим летом. Это не обязательно должен быть кричащий леопард или тигриные полосы. Выберите то животное, которое нравится вам больше всего. Прошлым летом главным трендовым дизайном был принт в виде пятен, как у коровы.

Козерог

Женщины-Козероги всегда выбирают классику, но летом предлагаем им поэкспериментировать. Не нужно выбирать яркие цвета или сложные картины на ногтях. Попробуйте поэкспериментировать с формами. Например, сделать на одном из пальцев замысловатые геометрические фигуры или добавить яркий акцент в виде блесток. При этом цвет маникюра может быть спокойным. Выбирайте классику: бежевый, коричневый, серый, бледно-зеленый и другие природные цвета.

Водолей

Девушкам-Водолеям стоит рассмотреть однотонные ногти с природным дизайном в виде цветов, веток и листьев. Выберите тот цвет, который соответствует вашему настроению в данный момент и подберите к нему соответствующий дизайн. Однако не стоит перебарщивать. Лучше сделать рисунки на нескольких ногтях.

Рыбы

Этим летом девушки, рожденные под знаком зодиака Рыбы, не хотят выбирать. Поэтому им можно сделать маникюр в виде разных цветов на ногтях. Каждый палец раскрасьте в разные цвета радуги. Однако не обязательно следовать этому правилу. Можно выбрать пастельные цвета или природные оттенки.

Читайте также: