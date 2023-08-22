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Знаки зодиака, у которых никогда нет денег

22 августа 2023ЗодиакМарианна Басс

Про них говорят: «Деньги руки жгут».

Знаки зодиака, у которых никогда нет денег
Фото: Image by Freepik

Некоторые люди всегда жалуются на то, что им не хватает денег на жизнь. На самом деле, они просто не умеют правильно обращаться с финансами. Эти знаки зодиака – настоящие транжиры, которые не умеют копить и планировать свой бюджет.

Овен

Представители этого знака зодиака обожают деньги и тратить их на собственный комфорт. Количество накоплений прямо пропорционально их самолюбию, поэтому чем их больше, тем они довольнее. Однако копить Овны совершенно не умеют. Как только деньги попадают им в руки, они начинают их бесконтрольно тратить.

Чтобы накопить и правильно распорядиться финансами, Овнам нужно сдерживать себя и не совершать импульсивные покупки. Тогда они поймут, что умеют экономить и начнут инвестировать.

Близнецы

Рожденные под знаком зодиака Близнецы уверяют, что деньги – не самое главное в жизни. При этом втайне желают быть миллиардерами. Они не умеют зарабатывать деньги, и если работают на нелюбимой работе с низкой зарплатой, то готовы сидеть на своем месте вечность.

Чтобы начать зарабатывать достойно, Близнецам нужно выйти из зоны комфорта. Если они не хотят увольняться, то могут попробовать начать инвестировать или брать дополнительные короткие проекты.

Лев

Для Льва деньги – показатель уверенности в себе, поэтому даже если у него не осталось финансов до зарплаты, он всеми силами будет показывать, что это не так. Купит щедрый подарок на день рождения друга, приобретет себе брендовую вещь и новый смартфон. Это – их главная ошибка.

Чтобы у Льва начали появляться деньги, он должен ответственно подходить к тратам и жить по средствам. Не стоит вдаваться в крайности и доказывать всем, что предметы роскоши ничего не стоят.

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