Какие знаки зодиака влюбятся по уши в сентябре

5 сентября 2023 Зодиак Марианна Басс

Все мы хотим встретить любовь! Влюбленный человек может свернуть горы, потому что ощущает прилив новых сил и очень мощную мотивацию жить.

Фото: Кадр из фильма "Легенды осени"

О том, какие знаки зодиака встретят свою любовь в сентябре, читайте в этой статье. Телец Тельцы встретят любовь в этом сентябре, и эта любовь не будет похожа ни на что другое. Будут нежные свидания, встречи, объятия и поцелуи. Этот человек будет не похож ни на одного вашего прошлого партнера, так что придется узнавать его с чистого листа, удивляясь новым открытиям и приспосабливаясь к характеру возлюбленного. Придется поубавить свой пыл, не реагировать слишком резко на партнера, ведь любовь стоит того, чтобы примирить противоположности внутри себя. Эти отношения научат Тельцов смирению и гибкости, появится возможность понять, что такое умение ценить человека, который находится рядом. Лев Львы встретят свою вторую половинку в сентябре, и это будет самый жаркий роман за всю их жизнь! Возможно, это будет кто-то, с кем Львы давно знакомы, но романтические чувства воспылают только сейчас. Вероятно, нужен был период дружбы как подготовительный этап к любви. Звезды советуют Львам быть сдержанней и внимательнее к партнеру, в ином случае их чрезмерное чувство гордости может нарушить гармонию в отношениях. Позвольте своему партнеру тоже сиять, тоже быть звездой и в ваших отношениях, и в жизни в целом. Скорпион Скорпионы – вечные любители драмы в отношениях. И в этом сентябре разгорится еще одна. Скорпионы наконец встретят того, кто поддержит их стремление жить и любить ярко, кто будет танцевать с ними на крыше до рассвета, слушать музыку души и давать волю эмоциям и чувствам. Однако звезды советуют не отрываться от земли до конца: постарайтесь все же оставаться в контакте с реальностью и следить, чтобы ваши эмоциональные всплески не ранили партнера. Выслушивайте возлюбленного, предоставляйте ему право выбора, помогайте проявлять себя и свои чувства – и тогда ваши отношения будут самыми классными! Читайте также: Индийский мальчик, предрекший пандемию, сделал новое предсказание

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