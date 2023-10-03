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Какие знаки зодиака сорвут неожиданный куш в октябре

3 октября 2023ЗодиакМарианна Басс

Все мы мечтаем о несметном богатстве, но отдельным знакам Зодиака в этом месяце повезет и их мечты сбудутся.

Какие знаки зодиака сорвут неожиданный куш в октябре
Фото: Image by user15285612 on Freepik

Все мы мечтаем о несметном богатстве, но отдельным знакам Зодиака в этом месяце повезет и их мечты сбудутся. О том, какие знаки зодиака разбогатеют в октябре, читайте в этой статье.

Козерог

Козероги озабочены вопросами денег, они только и думают о том, как бы разбогатеть. К счастью, в октябре Вселенная даст Козерогам возможность преумножить свой капитал, но только при соблюдении некоторых условий. Во-первых, у Козерогов должен быть план, куда они вложат эти деньги – тут Козероги в помощи не нуждаются, планы они составляют лучше всех. Второе условие – этот план должен включать в себя получение удовольствия самим Козерогом – и это сложнее. Дело в том, что с наслаждениями у Козерога дела обстоят плохо, Козероги не любят переключаться со слова «надо» на слово «хочу», но если речь идет о богатстве, им придется это сделать. Так что, Козероги, действуйте! Точнее, расслабляйтесь. Точнее, ну вы поняли.

Лев

Львы жаждут богатства, потому что оно позволяет им выразить себя. И чем Львы богаче, тем ярче они проявляются, тем счастливее они становятся. В первой половине месяца Львы совершат ряд важных шагов на пути к своим материальным мечтам, звезды советуют быть смелее, не бояться рискнуть и попробовать что-то новое, ведь это обязательно приведет вас к выигрышу. А вот во второй половине октября стоит замедлиться и приготовиться собрать богатый урожай. Еще звезды советуют Львам задуматься о дисциплине, потому что в октябре она станет необходимым условием получения прибыли или внезапного подарка за кругленькую сумму.

Стрелец

Стрельцам привалит крупная сумма прямо в середине месяца – будьте готовы принять ее с открытым сердцем. За что такие подарки не спрашивайте, судьба решила, что Стрельцов надо наградить за все их старания на благо человечества, и это не пустые слова. Дело в том, что Стрельцы многое делают просто так, по душевному порыву, они помогают людям словом и делом, и жизнь подкидывает за это Стрельцам хорошие награды время от времени. И теперь это время пришло, октябрь принесет Стрельцам большие деньги без всяких усилий и условий – просто за то, что Стрельцы такие, какие они есть. Примите эти дары с чистым сердцем и благодарностью и потратьте на себя и своих близких, вы это заслужили!

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