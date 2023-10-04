Какие знаки встретят «своего человека» в октябре

Романтические чувства всегда воодушевляют, а любовь дает силы жить.

О том, какие знаки зодиака встретят свою любовь в октябре, читайте в этой статье.

Близнецы

Любовь Близнецов – воздушная, легкая, невесомая. Именно такой и будет их октябрьская любовь. Близнецы встретят того, с кем можно будет и много разговаривать, и молчать – и все это будет гармонично. Близнецы часто выглядят людьми, у которых словно нет плохих чувств, они всегда на высоте: веселые, вдохновленные, шустрые. Но в глубине души каждый Близнец ощущает некоторую душевную неустроенность, но поделиться этим с кем-то подобно пытке. Да что там – трудно даже самому себе в этом признаться. Но в этом октябре Близнецам встретится человек, с которым можно будет увидеть свою не слишком веселую часть, побыть с ней, не стыдясь. Это будет настоящая любовь, когда можно расслабиться и не переживать о том, как на тебя посмотрят и как тебя оценят.

Овен

Овны люди импульсивные, это их и сильная, и одновременно слабая сторона. В этом октябре импульсивность Овнов сыграет им в плюс, ведь именно благодаря своей склонности быстро реагировать они найдут свою любовь. Это может произойти где угодно, главный опознавательный знак – вспышка в груди: это оно! Овны ни за что не пропустят это чувство, будто весь мир сомкнулся до одной точки, до одного человека. Звезды уверены, что Овны не пропустят кого-то особенного, кто оставит в их сердце такую серьезную отметину. Однако звезды советуют чуть охладить свой пыл, когда отношения уже завяжутся – чтобы не напугать возлюбленного своей прытью. Позвольте ему тоже иногда командовать, ищите компромиссы и давите исключительно нежно!

Водолей

Водолеи находятся в странных отношениях с любовью: она их заставляет ощутить, что они не принадлежат себе. Поэтому Водолеи часто избегают любви, не хотят этих рамок и тисков. Но в этом октябре они встретят кого-то, с кем им будет так же свободно, как и наедине с собой. Сначала это будет непривычно, но потом Водолеи втянутся и начнут получать удовольствие от процесса узнавания друг друга, и постепенно влюбятся по уши в нового знакомого. Тут главное – не испугаться собственных чувств (а они могут быть гораздо сильнее, чем Водолеям комфортно), позволить любви просто быть, не прятать ее, не прятать себя. Кстати, эта любовная история очень хорошо повлияет на творчество Водолеев и их работу, если она не слишком нудная. Так что любите, любите и еще раз любите – в этом октябре и вообще!

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