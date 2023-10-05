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Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в октябре

5 октября 2023ЗодиакМарианна Басс

Все мы иногда нуждаемся в защите, как бы ни пытались контролировать себя и свою жизнь, нам важно иметь возможность опереться на что-то или кого-то более сильного.

Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в октябре
Фото: Image by lookstudio on Freepik

О том, какие знака зодиака будут под защитой высших сил в октябре, читайте в этой статье.

Телец

Тельцы обычно мыслят сугубо материалистично, и мысль о том, что можно ослабить хватку и довериться вселенной вызывает у них испуг. Однако в этом октябре Тельцы заметят, что дела идут лучше, когда они напрягаются чуть меньше. Особенно показательной в этом плане будет вторая половина месяца: чем меньше вы взвалите на себя и чем больше оставите на откуп случая, тем лучше. Это может быть трудно, но постарайтесь довериться ходу событий, не торопите себя и не напрягайтесь сверх меры. Все самое лучшее, как мы знаем, случается неожиданно – попробуйте ничего не планировать. Казалось бы, такая легкость приведет к катастрофе, но только не в случае с Тельцами, ведь в этом октябре Тельцы будут под защитой высших сил!

Рак

Раки нуждаются в защите и опеке, и в этом месяце они получат все, о чем мечтают! Можно будет расслабиться и довериться судьбе, ни о чем не переживать, а дела меж тем будут складываться просто отлично. Особенно хорошо ситуация будет обстоять на материальном фронте, откуда-то придут подарки и вознаграждения, которых Раки не ждали, и это создаст у них ощущение полной защиты от всех превратностей судьбы. Звезды советуют Ракам обращать больше внимания на свое здоровье, не перенапрягаться, возможно даже исключить некоторых людей из своего поля общения.

Рыбы

Рыбам не привыкать чувствовать себя расслабленными, но вот ощутить защищенность получается не так часто. Но в октябре они поймут, что можно быть более открытыми и что мир не такой уж опасный. Это будет прекрасное время релакса, когда тело и душа смогут отдохнуть и наполниться новыми силами. Звезды советуют Рыбам уделить внимание своему здоровью, особенно душевному – сходите к психологу или устройте себе сеанс самоанализа. Самой прекрасной будет середина месяца, наметьте на эти даты какие-нибудь веселые встречи или сходите в спа, например. Ваша задача на октябрь – получить все, что могут дать вам высшие силы, а они будут готовы на многое!

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