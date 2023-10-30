Встретят особенного: какие знаки зодиака влюбятся в ноябре

Никто не может жить без любви, любовь нужна каждому из нас.

И в этом ноябре будут счастливчики, одаренные любовью, а кому именно повезет – читайте ниже.

Стрелец

Любовь для Стрельца – возможность продемонстрировать широту своей души, а также согреться теплом души другого. Стрельцы долгое время очень не хватало глубокого чувства, страсти и душевного томления – и наконец Стрелец дождался! В этом ноябре Стрельцы встретят настоящее чувство, которое охватит их с головой. Это будут не поверхностные отношения, а скорее наоборот. Начальная фаза продлится примерно до конца ноября, что будет очень непривычно для Стрельцов, ведь они привыкли нестись по волнам страсти очень и очень быстро. Однако это даже больше утвердит Стрельцов в их чувстве: неспешное начало позволит глубже прочувствовать все оттенки эмоций и обратить внимание не только на свои желания, но и на желания партнера. В целом эта любовь научит Стрельцов терпению и покажет, насколько нежной и тесной может быть связь между двумя людьми.

Близнецы

Близнецам повезет в этом ноябре встретить того, кто поймет их с полуслова. Хотя Близнецы любят поболтать, эта любовь покажет, каким нежным может быть молчание. То, о чем Близнецы мечтают в глубине души и чего не могут себе позволить – это расслабленность и доверие – наконец придут к ним. Эта любовь покажет, что забота может быть очень и очень сексуальной, а сильные чувства не всегда обретают яркую форму. Близнецы будут ждать подвоха, ведь они такие тревожные! Однако все будет идти гладко, и наконец Близнецы расслабятся и отпустят себя. И когда они отпустят контроль, в их романтической истории начнется все самое интересное

Рак

Раки обожают любовь, кажется, что они рождены для того, чтобы любить самим и любили их. Однако им не всегда везет, но именно в этом ноябре любовная удача будет на стороне Раков. Они встретят кого-то, о ком давно мечтали, но уже не надеялись найти среди обычных людей. Новый знакомый появится совершенно внезапно, и останется в жизни как самый дорогой человек (все мы знаем феноменальную способность Раков устанавливать близкую душевную связь с понравившимся человеком). Урок, который нужно будет усвоить Ракам в этой любви – это искусство оставаться свободной, даже безумно любя. Эта связь научит Раков опираться на себя и при этом любить партнера всем сердцем.

Читайте также: