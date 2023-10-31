Безопасность – главная человеческая потребность.

Когда мы чувствуем, что тылы прикрыты, нам море по колено и возможно, действительно, все. О том, какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в ноябре, читайте в этой статье.

Телец

Тельцы не сильно полагаются на кого-то, когда речь идет о собственной безопасности. Но в этом ноябре ситуация сложится таким образом, что Тельцы будут просто вынуждены довериться чему-то большему, чем они сами, их умение взять ответственность за свою жизнь на себя. И на помощь придут люди, на которых Тельцы совсем не рассчитывали, и это будет похоже на помощь от высших сил (по сути, оно ею и является). Совет Тельцам такой: примите с благодарностью все, что принесет вам этот месяц, не анализируйте, за какие заслуги вам такое привалило, просто расслабьтесь и принимайте дары небес.

Дева

Девы не привыкли рассчитывать на чью-то помощь, разве что они за нее заплатят, но в этом ноябре привычный ход вещей будет нарушен. Внезапно Девы ощутят, что хотят получить поддержку просто так, и эта поддержка будет им оказана близкими и не очень людьми. Именно человеческое общение создаст у Дев ощущение того, что они могут достичь всего, чего они хотят. И Девы воспользуются этим. Все, что вы планировали, но для чего будто не хватало внутренней уверенности – теперь будет осуществлено, ведь ваше состояние позволит вам рисковать и совершать самые смелые поступки. От Дев, кстати, все всегда ждут традиционного, консервативного поведения, но сами Девы хотят оторваться от земли и сделать все, о чем они мечтают. В ноябре все это более чем возможно, дерзайте!

Весы

Весы – сами по себе люди довольно тревожные. Они никогда вам не признаются в том, что им нужна помощь и поддержка, и в основном – психологическая. Но в этом ноябре эта помощь им особенно будет нужна, и высшие силы не оставят Близнецов, они подарят им ощущение любви и заботы. Для всех Близнецов это проиграется по-разному: кому-то прибавят зарплату, да так, что не придется больше волноваться о своем материальном состоянии, а кто-то встретит нужных людей, которые окружат заботой – у Весов будет ощущение, что все в полном порядке. Это мягкое и нежное чувство безопасности будет с ними на протяжении всего месяца, так что они сумеют набраться сил и сохранить этот ценный ресурс еще надолго.

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