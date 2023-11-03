Кошмар наяву или идеальные отношения: совместимость одинаковых знаков зодиака

Отношения людей одного знака зодиака могут быть союзом, заключенным на небесах, или кошмаром наяву.

Даже несмотря на то, что мы все разные, в этом случае наши лучшие и худшие качества отражаются в партнере как в зеркале. Однако независимо от зодиакальной совместимости, любовь нуждается в понимании друг друга.

Овен — Овен

Когда встречаются два огненных знака, то обязательно будет взрыв. Партнеры Овны могут быть несовместимыми только в том случае, если бесконечно «бодаются» друг с другом. Тем не менее, если эти импульсы направить в нужное русло, то партнерство может быть очень удачным.

Телец — Телец

Такая пара чаще всего совместима, так как оба могут быть спокойными домоседами. Знак Земли представляет собой стабильность. Единственное, что может разрушительно влиять на отношения Тельцов — конфликты на почве денег.

Близнецы — Близнецы

Флирт представителей этого знака может спровоцировать вихрь страстных приключений. Тем не менее, совместимость в долгосрочной перспективе имеет очень маленькие шансы. Близнецу обязательно нужен тот, кто удерживает стабильность, иначе как только ему станет скучно, он побежит искать новые приключения.

Рак — Рак

Совместимость людей этого знака возможна только при условии, что каждый из них научится уважать чувства друг друга. В противном случае каждая неудача будет заканчиваться для Раков фонтанами слез и непониманием.

Лев — Лев

Отношения между двумя Львами могут быть несовместимыми по одной простой причине — каждый будет пытаться стать лидером. Редкие Львы готовы уступить своему партнеру, но в этом случае можно достичь подлинного равенства.

Дева — Дева

Этот союз может быть идеальным во всех аспектах. У каждого из Дев очень высокий уровень ожиданий. Иногда это может стать причиной конфликта, но в большинстве случаев только помогает каждому из вас развиваться.

Весы — Весы

У этой пары есть шанс на успех, только если оба смогут контролировать свои эмоции, а также идти на контакт. Как ни странно, каждый из Весов желает гармонии, но время от времени будет обижаться на каждую мелочь и вместо того, чтобы обсудить этот вопрос, сделает вид, что ничего не произошло.

Скорпион — Скорпион

Несмотря на то, что Скорпионы могут легко и быстро влюбиться друг в друга, их отношения рискуют стать несовместимыми с самого начала. Главной проблемой является излишняя эмоциональность, которая приводит к истерикам и жестким ссорам. Они могут заставить друг друга все исправить, но импульсивность никуда не уйдет.

Стрелец — Стрелец

Двум Стрельцам очень сложно ужиться друг с другом. Все потому, что у них развита конкуренция и часто каждый из них стремится к свободе. К счастью, они могут быть очень честными в отношениях, что может смягчить их несовместимость.

Козерог — Козерог

Такие отношения могут длиться годами, так как каждый из них знает, в чем нуждается. Они уважительно относятся к работе и личному времени друг друга. Козероги медленно, но верно образуют глубокую связь благодаря общим интересам и ценностям.

Водолей — Водолей

В то время как люди этого знака могут быть отличными друзьями, в вопросе отношений складывается иная ситуация. В любви Водолеи эгоистичны и часто игнорируют эмоции партнера. Именно поэтому они редко могут предотвратить проблемы вместе.

Рыбы — Рыбы

Такая пара может казаться совместимой на поверхности, но все сводится только к фантазиям, которым чаще всего не суждено воплотиться в реальность. Рыбы любят мечтать, но с трудом решаются действовать. Оба партнера просто окажутся в тупике.

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